قتلى ومفقدون بانقلاب قارب للمهاجرين شمال فرنسا

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 03:18 م
مهاجرين
مهاجرين
وكالات
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أفادت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، نقلًا عن مسئول فرنسي، بمقتل شخص واحد على الأقل في عملية إنقاذ مهاجرين في بحر المانش.

 

 قال رجال الانقاذ اليوم الثلاثاء إن ثلاثة أشخاص على الأقل فقدوا وإن عملية بحث جارية بعد

وأعلنت رجال الإنقاذ، فقدان ثلاثة أشخاص على الأقل، وإنقاذ 15 شخصا آخرين من بينهم ثمانية يعانون من انخفاض حرارة جسمهم واثنان كانا في حالة سكتة قلبية، جراء انقلاب قارب يقل نحو 20 مهاجرا قبالة ساحل لون بلاج قرب دونكيرك بشمال فرنسا.

 

وفي سياق آخر، أوقفت القوات البريطانية نحو 12 مهاجراً في وقت سابق قبل وصولهم إلى سواحل إنجلترا بوقت قليل على متن سفينة صيد قاموا بسرقتها قبل ذلك بساعات في ميناء بولوني سور مير الفرنسي.

 

وقالت متحدثة باسم الهيئة البحرية في المانش في تصريحاتها لـ(إفي) إن الأجهزة الفرنسية أخطرت نظيرتها البريطانية للتدخل بعد اكتشاف عدة عناصر "مشتبه بها" خلال رحلة السفينة.

 

وأفادت المتحدثة بأن أجهزة المراقبة أدركت في بادئ الأمر أن سفينة الصيد التي خرجت من ميناء بولوني سور مير كانت تتخذ "طريقا خاطئا"، مشيرة إلى أنه لم يتم الكشف بعد عن جنسية المهاجرين.

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مهاجرين فرنسا انقلاب قارب

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