موقف حجازي من المشاركة ضد الأهلي في ديربي السعودية

أكد أحمد صادق ذياب المتحدث الرسمي لفريق الكرة الأول بنادي إتحاد جدة السعودي اليوم الثلاثاء أن أحمد حجازي لاعب الفريق الجديد يصل السعودية في الساعات القليلة القادمة للإنضمام للنمور قادماً من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.









وقال الصادق في تصريحات تلفزيونية :" المدير الفني للفريق يبحث بجيدة الدفع بأحمد حجازي في لقاء الديربي ضد نادي الأهلي وذلك بسبب الخبرة الكبيرة التي يتوفر عليها اللاعب ".









وأضاف :" تتوقف مشاركة اللاعب مع فريقه الجديد على مدى جاهزيته البدنية وكذلك جاهزيته الفنية ووفق رؤية المدير الفني للفريق".









يُذكر أن حجازي قد إنضم للعملاق السعودي قادماً من وست بروميتش ألبيون لمدة عام على سبيل الإعارة مع خيار إعادة الشراء لمساعدة النمور في حصد البطولات المحلية والقارية.



