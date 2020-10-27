ترتيب هدافي الدوري بعد ثلاثية الزمالك في شباك الإسماعيلي

يواصل عبد الله السعيد نجم نادي بيراميدز حتى الآن سيطرته على صدارة جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 17 هدفا بعدما أصبح يفصلنا جولات قليلة على نهاية المسابقة هذا الموسم.





واستطاع نادي الزمالك أن يفوز على نظيره نادي الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما أمس الإثنين في بطولة الدوري المصري الممتاز.





وفيما يلي جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز عقب مباراة الزمالك والإسماعيلي:





1- عبد الله السعيد "بيراميدز" 17 هدفًا.





2- محمد شريف "إنبي" 14 هدفًا.

3- والتر بواليا، "الجونة" 13 هدفًا.

4- سيف الدين الجزيري "المقاولون العرب" 11 هدفًا.

5- مصطفى محمد "الزمالك" 11 هدفًا.

6- محمود علاء "الزمالك" 10 أهداف.

7- حسام حسن "سموحة" 9 أهداف.

8- جون أنطوي، "بيراميدز" 9 أهداف.

9- وليد سليمان "الأهلي" 8 أهداف.

10- عمرو الحلواني، "حرس الحدود" 8 أهداف.

11- باسم مرسي، "الانتاج الحربي" 8 أهداف.