أصيب بارتجاج المخ.. القصة الكاملة لتعدي ولية أمر على طالب بمدرسة بقليوب

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 03:00 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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واقعة مؤسفة، شهدتها مدرسة السلام الابتدائية بقليوب، إثر تشاجر طفلان بالصف الثالث، لتتدخل ولية أمر أحدهم، وتتعدى بالضرب على الطفل الثاني، الذي أصيب بارتجاج بالمخ وتحرك بالعظمة اليسرى بالجمجمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

ويرصد "الفجر"، تفاصيل واقعة تعدي ولية أمر على أحد الطلاب بمدرسة السلام في قليوب.

تعدي ولية أمر على طالب
ترجع كواليس الواقعة، حينما شوهد الطفلان بالصف الثالث الابتدائي بمدرسة السلام بقليوب، يلعبان بالفناء ثم تحول اللعب إلى مشاجرة أطفال، إلا أن الطفل "عمر" فوجئ بدخول والدة الطفل "سالم" إلى فناء المدرسة، وضربته وسقط أرضا، وظلت تضربه بقدمها.

نقل الطفل "عمر" إلى مستشفى قليوب المركزى، الذي أصيب بارتجاج بالمخ وتحرك العظمة اليسرى بالجمجمة للأعلى، وحاليا يمكث الطفل بالرعاية بالمستشفى.

محضر بالواقعة
وتلقى فرع المجلس القومى للأمومة بقيادة الدكتورة سلوى ترك، بلاغا من مسؤولة فرع المجلس بمدينة قليوب شيماء جمال، بتعدى سيدة بالضرب على طفل داخل فناء المدرسة، وتحرر محضر بالواقعة، والذي حمل رقم 10862 لسنة 2020 جنح قسم شرطة قليوب، ضد والدة الطفل "مروة ع ح ا".

وتم إحالة الواقعة للنيابة لأعمال شؤونها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، كما أنه يتم المتابعة المستمرة من قبل المجلس القومى للأمومة والطفولة.

الشئون القانونية
بينما أعلن طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، إحالة الواقعة إلى الشئون القانونية. 

وأشار محمد عبد المقصود مدير الادارة التعليمية بقليوب إلى أن إدارة المدرسة حررت مذكرة بمشاجرة بين طفلين وتم إرسالها لأولياء أمورهما وتراضوا، وبعده بيوم جاءت ولية الأمر المتهمة وخدعت المدرسة بأنها تريد الاطمئنان على نجلها وكأي إجراء طبيعي، تم السماح لها وبعدها فوجئ المعلمون باقتحامها الفسحة وتعديها بالضرب على الطفل. 

وأضاف أنه تم التحفظ عليها وإبلاغ أمن الإدارة قسم قليوب وبعدها حضر ولي أمر الطالب المصاب وحرروا محضر صلح وغادر كل منهما المدرسة وبالرغم من ذلك تم تحويل الأمر للشؤن القانونية.

وكانت مدرسة السلام الابتدائية التابعة لإدارة قليوب التعليمية بمحافظة القليوبية، شهدت تشاجر طفلان 8 سنوات بالصف الثالث الابتدائى إلا أن ولية أمر أحد الطلاب دخلت إلى فناء المردسة واعتدت بالضرب على الطفل الثانى واصابته بارتجاج بالمخ وتحرك بالعظمة اليسرى بالجمجمة وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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