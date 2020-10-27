برشلونة ينافس يوفنتوس على صفقة نارية

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 02:57 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يسعى مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني للحصول على خدمات واحد من اللاعبين المميزين من صفوف أياكس أمستردام الهولندي خلال موسم الإتتقالات الشتوية القادمة.


ونجح البلوجرانا في ضم الظهير الأيمن الأمريكي سيرجينيو دست قادماً من صفوف العملاق الهولندي خلال الصيف الماضي مقابل 21 مليون يورو.


وقالت صحيفة " توتو سبورت " الإيطالية صباح اليوم الثلاثاء أن البلوجرانا عادوا من جديد لضم أحد لاعبي العملاق الهولندي ريان جرافينيرش.


وينافس برشلونة على ضم جرافينيرش الذي أصبح أصغر لاعب يشارك في الدوري الهولندي بعمر 16 عاماً و130 يوماً فقط ويشبه في طريقة لعبه الفرنسي بول بوجبا.

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يوفنتوس برشلونة الدوري الإيطالي

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