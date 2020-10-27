البورصة تتعافي وتربح 5.9 مليار جنيه في الختام وسط إنتهاء أزمة التجاري الدولي

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات م تزامناً مع ارتفاع التجارى الدولى متداولا أعلى ال 61 جنيه بشراء مكثف من المؤسسات المحلية على التجارى و معظم القياديات التى ارتفع معظمها أعلى مناطق ارتكازه و عوض البعض الآخر معظم خسائره إبان أزمة التجارى الدولى مع عودة النشاط على أسهم الموارد الأساسية و الحليج و تألق قطاع البنوك بقيادة التجارى الدولى و بنك تنمية الصادرات الذى ارتفع باكثر من 5% و بأحجام تداول كبيرة ، لتعود ثقة المستثمر فى السوق مرة أخرى بعد غربلة البائع الذى يحاول استعادة أسهمه بأعلي الأسعار









وربح رأس المال السوقي حوالي 5.9 مليار جنيه ليغلق عند 605.9 مليار جنيه.



