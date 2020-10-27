البورصة تتعافي وتربح 5.9 مليار جنيه في الختام وسط إنتهاء أزمة التجاري الدولي

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 02:43 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات  م تزامناً مع ارتفاع التجارى الدولى متداولا أعلى ال 61 جنيه بشراء مكثف من المؤسسات المحلية على التجارى و معظم القياديات التى ارتفع معظمها أعلى مناطق ارتكازه و عوض البعض الآخر معظم خسائره إبان أزمة التجارى الدولى مع عودة النشاط على أسهم الموارد الأساسية و الحليج و تألق قطاع البنوك بقيادة التجارى  الدولى و بنك تنمية الصادرات الذى ارتفع باكثر من 5% و بأحجام تداول كبيرة ، لتعود ثقة المستثمر فى السوق مرة أخرى بعد غربلة البائع الذى يحاول استعادة أسهمه بأعلي الأسعار


وربح رأس المال السوقي حوالي 5.9 مليار جنيه ليغلق عند 605.9 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 10549.7 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.7% ليصل إلى مستوى 1864.9 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.3% ليصل إلى مستوى 2742.4  نقطة 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الأعلي

أخبار تهمك

أستاذ علوم سياسية يكشف مفاجأة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ يوم

مهاجم الأهلي يتلقى عرضا خليجيا

منذ ساعتين و 34 دقيقة

السجن 6 سنوات لمجدي عبد الغني في قضية الميراث

منذ ساعتين و 39 دقيقة

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ يوم

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يومين

خبير: هذا هو الهدف الخفي من إنشاء إثيوبيا لسد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

غضب في الأهلي بعد تصريحات رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل- الحكومة الكتالونية توافق على استفتاء سحب الثقة من إدارة برشلونة

منذ ساعة و 28 دقيقة

بفرمان من موسيماني.. لاعب جديد يظهر في مران الأهلي

منذ 19 دقيقة

جمهورية شبين يخوض المران الأول بقيادة "نينو" استعدادًا للموسم الجديد

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ يوم

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السعودية تستنكر الرسوم المسيئة للنبي محمد

منذ حوالي 8 ساعات

الجهاز الفني للمنتخب الوطني يعلن قائمة مبدئية للمعسكر المفتوح استعدادا لتوجو

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

أخبار البورصة : "التجاري الدولي " يقفز بالمؤشر الرئيسي 1.4% مع بداية الجلسة

بضغط من مبيعات الأجانب والعرب .. المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط 2.4% بالمنتصف

ارتفاع هامشي لمؤشر البورصة الرئيسي مع بداية التعاملات

التباين يسيطر علي أداء مؤشرات البورصة مع بداية التعاملات

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية

البورصة تربح 6.4 مليار جنيه بعد مرور نصف ساعة من بدء جلسة التداول

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:38 م

عاجل- الحكومة الكتالونية توافق على استفتاء سحب الثقة من إدارة برشلونة

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

08:55 ص

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

08:30 م

مهاجم الأهلي يتلقى عرضا خليجيا

12:32 م

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

01:40 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه