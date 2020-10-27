البورصة تتعافي وتربح 5.9 مليار جنيه في الختام وسط إنتهاء أزمة التجاري الدولي
الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 02:43 م
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات م تزامناً مع ارتفاع التجارى الدولى متداولا أعلى ال 61 جنيه بشراء مكثف من المؤسسات المحلية على التجارى و معظم القياديات التى ارتفع معظمها أعلى مناطق ارتكازه و عوض البعض الآخر معظم خسائره إبان أزمة التجارى الدولى مع عودة النشاط على أسهم الموارد الأساسية و الحليج و تألق قطاع البنوك بقيادة التجارى الدولى و بنك تنمية الصادرات الذى ارتفع باكثر من 5% و بأحجام تداول كبيرة ، لتعود ثقة المستثمر فى السوق مرة أخرى بعد غربلة البائع الذى يحاول استعادة أسهمه بأعلي الأسعار
وربح رأس المال السوقي حوالي 5.9 مليار جنيه ليغلق عند 605.9 مليار جنيه.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 10549.7 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.7% ليصل إلى مستوى 1864.9 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.3% ليصل إلى مستوى 2742.4 نقطة
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