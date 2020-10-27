اجتماع جديد للبنك المركزي مع مجلس إدارة "التجاري الدولي"

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 02:24 م
شريف سامي
شريف سامي
رويترز
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كشف شريف سامي رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي مصر الجديد  ، اليوم الثلاثاء، عن  أن مصرفه بحث مع البنك المركزي المصري المخالفات المنسوبة له والتى دفعت رئيس مجلس الادارة السابق هشام عز العرب لتقديم استقالته  وبدأ تصويبها بالتنسيق مع مراقبي الحسابات.

أضاف شريف سامي “اجتمعنا أمس مع المعنيين بهذا الملف في البنك المركزي وجرت مناقشة مطولة لنتائج التفتيش والمخالفات التي تضمنتها والتعرف على توجيهات البنك المركزي بشأن تعزيز عدة جوانب في الالتزام والرقابة الداخلية”.

كان التجاري الدولي قال يوم الجمعة إن هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك قرر ترك منصبه بأثر فوري بناء على قرار من البنك المركزي، والذي أشار إلى ملاحظات رقابية.

وذكر البنك المركزي في بيان يوم الجمعة أنه وافق على تعيين سامي رئيسا لمجلس إدارة التجاري الدولي مما يجعله في وضع يؤهله للعمل على معالجة بواعث القلق لدى المركزي بشأن الامتثال التنظيمي والحوكمة.

وقال شريف سامي “اجتمعت صباح اليوم مع عدد من المديرين التنفيذيين بالبنك (التجاري) وبدأنا التنسيق مع مراقبي الحسابات لدراسة كل ملاحظة بشكل مفصل وتقييم أثرها أو تحديد أي إجراءات تصويبية مطلوبة، وهو ما ستتولاه عدة فرق عمل على مدى الأيام القادمة”.

وأضاف “العمل يسير بصورة طبيعية في مختلف فروع البنك ومن خلال قنواته الإلكترونية

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