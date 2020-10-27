أجهزة الأمن تحبط ترويج 41 كيلو مخدرات وتضبط 191 قطعة سلاح

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قامت أجهزة الأمن بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط العديد من القضايا والخارجين عن القانون، حيث أسفرت جهود تلك الحملات في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 54 سلاح ناري بحوزة 45 متهم، 137 قطعة سلاح أبيض، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 45667 حكم قضائي متنوع، وفي مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 100 قضية مخدرات ضبط خلالها 105متهم وبحوزتهم 41 كيلو مواد مخدرة، و1743 قرص مخدر، وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين تم ضبط 13 متهما.



وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة ضبط 8 متهمين، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 220 مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 20113 مخالفة مرورية، وفي مجال فحص السائقين تم فحص 39 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 4 منهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.



وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.