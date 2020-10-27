ريهام عبد الغفور تقضى آخر أيام الصيفية فى شرم الشيخ

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 02:04 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة ريهام عبد الغفور على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات"إنستجرام".


ونشرت ريهام عبد الغفور، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورتها من شرم الشيخ على إحدى السفن، وكانت تتصور مع الدولفين، وعلقت قائلة"اجتماع الدولفين سحرى".



يذكر أن ريهام عبد الغفور شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "زي الشمس" مع الفنانة دينا الشربيني والفنان أحمد صلاح السعدني، ولاقت استحسان الجماهير بدورها المختلف الذى قدمته فى العمل.

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