"أثارت الجدل".. 10 تصريحات أطلقها رمضان صبحي مع الإعلامي عمرو أديب

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 01:27 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
علاء خليف
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أثار رمضان صبحي نجم الأهلي السابق وبيراميدز الحالي ضجة كبيرة في الشارع الرياضي المصري وعلى مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد التصريحات النارية التي أطلقها خلال ظهوره في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية "إم بي سي مصر".
وتناول "صبحي" خلال ظهوره في برنامج "الحكاية" الحديث عن الكثير من الأمور والملفات التي شغلت الجماهير المصرية وخاصة جمهور الأهلي خلال الفترة الماضية وتحديدًا منذ رحيله عن القلعة الحمراء وانتقاله لبيراميدز.

ويرصد "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز تصريحات رمضان صبحي خلال ظهوره في برنامج "الحكاية":-


1-"كنت واضحًا مع الأهلي من البداية.. والإدارة تسببت في انقلاب الجماهير ضدي".

2-"البعض رفض وجودي في الأهلي.. ولو كنت أبحث عن الأموال كنت استمريت في انجلترا".

3-"عدم التقدير والتهميش وظهور أصحاب المصالح الشخصية وراء رحيلي عن الأهلي"

4-"من حق إدارة الأهلي إزالة صورتي من استاد النادي.. وبطولة إفريقي سوف تُحتسب لي".

5-"شوبير لم يكن صادقًا في تصريحاته بخصوص رحيلي عن الأهلي".

6-"لحم كتافي من خير الأهلي ولست نادمًا على قرار رحيلي عن القلعة الحمراء".

7-"رفضت عرضًا للانضمام للزمالك.. وقد أعود للأهلي في المستقبل".

8-" بيراميدز تعامل معي باحترافية.. وسينافس على البطولات الموسم المقبل".

9-"شريف إكرامي مظلوم وتحمل ذنب رحيلي إلى بيراميدز".

10-"دخلت في مشادات عديدة مع عبد الحفيظ ولا أعلم سبب تغيير معاملته لي بعد عودتي للأهلي"



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