السر وراء عدم تعاقد جوارديولا مع مهاجم جديد هذا الموسم

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 01:30 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن سر عدم تعاقد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، مع مهاجم جديد في فترة الإنتقالات الشتوية والصيفية لهذا العام.


وقد تجددت إصابة سيرجيو أجويرو، بجانب غياب البرازيلي جابريل جيسوس، وهو الأمر الذي وضع مانشستر سيتي في ورطة جديدة هذا الموسم.


ووفقاً لما ورد بصحيفة "مترو" الإنجليزية: "لماذا نقوم بشراء مهاجم جديد، لقد نظرنا في الأمر وفكرنا فيه، لكننا لم نستطع الشراء، وفعل النادي ما في وسعه".


وأضاف: "نحن نريد دائما الأفضل للفريق، بالطبع لدينا شباب من ذوي الخبرة ولكنهم يظلون شبابًا، أنت تعلم عندما تقرر شراء مهاجم يجب أن يكون بمستوى أجويرو وجيسوس ونحن لا نستطيع تحمل ذلك في الفترة الحالية".


واختتم: " أنا لا أقول إن الفريق لا يريد القيام بهذا في أي مركز، لأنهم أرادوا تكوين فريق قوي قدر الإمكان لكننا اعتقدنا أن سيرجيو سيعود، لم نتوقع إصابة جيسوس، يحدث ذلك في بعض الأحيان".

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