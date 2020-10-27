تفاصيل جولة تفقدية لوكيل تعليم الدقهلية في مدارس المنصورة ..صور

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 01:23 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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تفقد على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة الدقهلية صباح اليوم مدرسة سيدى ياسين الابتدائية التابعة لإدارة غرب التعليمية، لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

جاء ذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية بالإدارات التعليمية، وبتعليمات من الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية، حفاظا على صحة الطلاب.

حيث استقبلته منى جويدة مدير المدرسة وحضر طابور الصباح وكلمة الإذاعة المدرسية وإلقاء النشيد الوطني، وهنأ عبدالروؤ الطلاب والمعلمين بالعام الدراسي 2020 2021.

وأشاد وكيل الوزارة بالإجراءات الاحترازية والوقائية وعمليات التعقيم والتطهير ثم توجة لمدرسة الشهيد خالد الشيخ للتعليم الاساسى التابعة لإدارة شرق التعليمية وتفقد قاعات رياض الأطفال.

وأكد على ضرورة التزام التلاميذ والعاملين بالمدرسة بالإجراءات الاحترازية حفاظا على الوضع الصحي لهم، وأثنى على الجهود المبذولة بالمدرستين متمنيا لهم عام دراسي موفق ومتميز.
تفاصيل جولة تفقدية لوكيل تعليم الدقهلية في مدارس المنصورة ..صور
تفاصيل جولة تفقدية لوكيل تعليم الدقهلية في مدارس المنصورة ..صور
تفاصيل جولة تفقدية لوكيل تعليم الدقهلية في مدارس المنصورة ..صور
تفاصيل جولة تفقدية لوكيل تعليم الدقهلية في مدارس المنصورة ..صور
تفاصيل جولة تفقدية لوكيل تعليم الدقهلية في مدارس المنصورة ..صور
تفاصيل جولة تفقدية لوكيل تعليم الدقهلية في مدارس المنصورة ..صور

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