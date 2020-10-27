رئيس الحكومة العراقية يأمر بفتح المنطقة الخضراء في بغداد بشكل كامل

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 01:19 م
العراق
العراق
وكالات
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أمر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، بفتح المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد بشكل كامل، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.


وفي وقت سابق، أصدرت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، بيانًا رسميًا أعلنت فيه إصابة 171 متظاهرًا ورجل أمن خلال احتجاجات أمس الأحد في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب.

 

وقالت مفوضية حقوق الإنسان في العراق: "31 متظاهرا أصيبوا في بغداد، بالإضافة إلى 139 رجل أمن بينهم 7 ضباط".

 

وأضافت المفوضية: "في محافظة الديوانية أصيب متظاهر ورجل أمن، ليصبح المجموع الكلي في عموم 32 متظاهرا و139 رجل أمن".

 

وتابعت أن "الإصابات جاءت نتيجة استخدام بعض المتظاهرين غير سلميين ثلاث قنابل يدوية وقنابل المولتوف، بالإضافة الى استخدام الحجارة والهراوات والعصي، فضلاً عن إلحاق اضرار بعجلتين تابعتين للدفاع المدني وحرق خيمتين في ساحة التحرير، في حين لم تشهد باقي المحافظات اي احداث عنف او تصادمات تذكر".


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رئيس الحكومة العراقية بغداد المنطقة الخضراء العراق إصابة 171 متظاهر

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