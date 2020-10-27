وزير الداخلية يهنئ وزير الدفاع ورئيس أركان الحرب بالمولد النبوي الشريف

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بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بمناسبة المولد النبوي الشريف.



وجاء بها: يطيب لى وهيـئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف أن نُعرب لسـيادتكم والمجلس الأعلى للقــــوات المســـلحة والقــادة والضباط وضبـاط الصـف وجنود القـوات المسلحة الباسلة عن أصـدق التهانى وأسـمى الأمانـى.



وتابعت البرقية، إننا إذ نستقبل هذه الذكرى الغالية فى ظل تحديات تواجهها مسيرة العمل الوطنى، يسُجل التاريخ المعاصر صفحات عز وخلود ستظل شاهدة على نبل بطولة جناحا الأمن المصرى وشرف الصمود لقواتنا المسلحة الباسلة، وستبقى على مر الزمان تحكى لقادم الأجيال كيف جسد تلاحم رجال القوات المسلحة الباسلة مع أقرانهم من الشرطة الأبطال ملحمةً من العطاء والإنتماء والفداء لتراب هذا الوطن العزيز.





واختتمت حفظ الله جيش مصر الباسل ورعاه، وكلل بالنجاح كل خُطاه لتحقيق المزيد من النصر والإستقرار للشعب المصرى العظيم، وكل عــام وسيادتكــم بخــــير.



كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق

محمد فريد "رئيس أركان حرب القوات المسلحة".



جاء بها: يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف أن نبعث لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف وجنود قواتنا المسلحة بأخلص التهانى وأسمى الأمنيات.

ونحن إذ نستقبل هذه المناسبة العطرة ونستقى منها المعانى والدلالات لتكون لنا دافعًا للمزيد من البذل والعطاء لرفعة مسيرة الوطن فى مرحلة دقيقة من تاريخه نستهدف فيها التنمية والبناء، لنبتهل إلى المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ قواتنا المسلحة الباسلة ولتبقى أبد الدهر درعًا وسيفًا للوطن، وكل عــام وسيادتكــم بخــــير.





كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمنا والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين.



جاء فيها: يسُرنى بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف أن أبعث إلى الإخوة والأبناء من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين ممن يواصلون العمل والجهد لتأمين مسيرة العمل الوطنى وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بأصدق التهانى وأطيب الأمانى.



وأضافت، الإخوة والأبناء ونحن إذ نستقى اليوم من تلك الذكرى العطرة قيم العطاء والتضحية والفداء لنثق فى وفائكم بالعهد أن تكونوا فى سبيل أمن الوطن جنودًا أوفياء، تزودون عن رفعته بكل غالٍ فى عزةٍ وإيثار وإباء.



واختتمت، حفظ الله مصر كنانة الله فى أرضه، وجعل دومًا إرادتنا على قوى الشر نافذة، ووهب لنا التوفيق والسداد لرفعة مصرنا الغالية وكل عام وأنتم جميعًا بخير.