مباحث التموين تضبط 2279 قضية مخالفة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (2279) قضية تموينية متنوعة خلال 48 ساعة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ضبط ( 5٫5 طن "هياكل دواجن – مفروم دواجن") معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مجزر لذبح الدواجن (بمحافظة الشرقية)، وضبط (2٫1 طن "مفروم لحوم – مقطعات دواجن") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لتقديمها كوجبات جاهزة لجمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مخزن تابع لإحدى المطاعم للوجبات الجاهزة (بمحافظة الجيزة)، وضبط (28٫800 قطعة حلوى جافة منتج نهائى - 1٫3 طن "سكر حر- دقيق فاخر – عجوة – شيكولاتة"مستلزمات إنتاج) يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة مالك مصنع لإنتاج الحلوى الجافة بدون ترخيص (بمحافظة الغربية).





كما تم ضبط (4٫320 قطعة حلوى جافة) معبأة داخل عبوات يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة مالك مصنع لإنتاج الحلوى الجافة بدون ترخيص (بمحافظة الغربية)، وضبط (5٫6 طن "دقيق فاخر – مكرونة") معبأة داخل عبوات بقصد حجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها.. بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص (بمحافظة المنوفية)، ضبط ( 2٫3 طن دقيق بلدى مدعم إستخراج 82% مخصص ربطًا على المخابز البلدية ومحظور تداوله بالأسواق تم تجميعها دون وجه حق للإتجار بها فى السوق السوداء قدرت بقيمة مالية 12٫535 جنيه) بحوزة المدير المسئول عن مخبز سياحى بدون ترخيص (بمحافظة الإسكندرية).



وضبط أيضا (2٫9 طن "أسماك الباسا – فيليه سمك – كاليمارى") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص (بمحافظة القاهرة)، وضبط ( 39٫4 طن أرز تموينى غير مطابق للمواصفات القياسية المتعاقد عليها مع هيئة السلع التموينية لإرتفاع نسبة الكسر والشوائب وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وإحتوائها على بعض الحشرات )

تمهيدًا لتوزيعها على المجمعات الإستهلاكية ومحلات البدالة التموينية المربوطة عليه لصرفها للمواطنين على البطاقات التموينية الذكية متربحًا من جراء ذلك ومهدرًا أموالًا طائلة من أموال الدعم الذى توفره الدولة لمحدودى الدخل بحوزة أمين عهدة بإحدى فروع الجملة التابعة لإحدى شركات تجارة الجملة

(بمحافظة القاهرة).



وضبط (2 طن "أرز أبيض – مكرونة – عدس" بدون مستندات مجهولة المصدر) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص (بمحافظة الشرقية)، ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى (بمحافظة الجيزة) لإستيلائه على (137٫915 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% وبيعها فى السوق السوداء)، ضبط (21٫72 طن منظفات صناعية "ملح لمون – سلفونيك – ألوان صناعية – روائح عطرية – خل – فنيك") تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة مالك مصنع للكيماويات والمنظفات الصناعية بدون ترخيص (بمحافظة الشرقية)، ضبط (12٫600 زوج مصنوعات جلدية "أحذية رياضية"مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية عالمية مختلفة "منتج نهائى" – 6٫264 قطعة "خامات بلاستيكية مجهولة المصدر" – 6900 ملصق مغشوشة ومقلدة لذات العلامات – 9ماكينة مستلزمات وأدوات إنتاج) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة مالك مصنع لإنتاج الأحذية الرياضية بدون ترخيص (بمحافظة الشرقية)، ضبط (6 طن "أعلاف حيوانية"بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية بدون مستندات مجهولة المصدر ) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص (بمحافظة الشرقية)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.