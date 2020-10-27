تحقيقات النيابة في واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بحلوان

Advertisements

كشفت تحقيقات نيابة حوادث حلوان الكلية حول واقعة العثور على جثة شخص بأحد شوارع منطقة حلوان، أن الجثة لرجل خمسيني العمر ولا توجد معه أي اوراق شخصية.



وبتفريغ كاميرات المراقبة حول محيط الواقعة تبين أن المتوفي صدمته سيارة ملاكي مسرعه ولاذت بالفرار.



كما صرحت النيابة بدفن جثة المتوفي، وكلفت باستكمال تحريات المباحث.





تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم محمد السيسي رئيس مباحث قسم شرطة حلوان مفادة العثور على جثة لشخص مجهول الهوية بأحد الشوارع بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لمهتز نفسيا



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.