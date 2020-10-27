مهاجم الأهلي يتلقى عرضا خليجيا

تلقى أحمد ياسر ريان مهاجم النادي الأهلي، والمعار هذا الموسم عرضًا من نادي الإسماعيلي، وعرض أخر من أحد الأندية الخليجية.





ويلعب ريان هذا الموسم معارًا لنادي الجونة حيث سجل ٦ أهداف وصنع هدفين في ٢٧ مباراة خاضها مع الجونة.





وينتظر اللاعب حسم موقفه من قبل النادي الأهلي، في ظل الأنباء التي ترددت عن رغبة النادي الأحمر في عودته للفريق الموسم المقبل.





ومن المنتظر أن يتخذ مهاجم الأهلي موقفه من العرضين عقب تحديد مسؤولي النادي الأحمر موقفهم سواء بعودته أو الموافقة على رحيله.











