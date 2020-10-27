تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام لوكوموتيف موسكو

يستعد نادي بايرن ميونيخ الألماني لمواجهة نظيره لوكوموتيف موسكو، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.





وتقام مباراة بايرن ميونيخ أمام لوكوموتيف، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





وكان بايرن ميونيخ قد حقق الفوز في الجولة الأولى على فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، بأربعة أهداف مقابل لا شيء.





ومن المتوقع أن يبدأ هانز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ اللقاء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: لوكاس هيرنانديز – ألابا – شوله – بافارد.

خط الوسط: كيميتش – جوريتسكا.

خط الهجوم: كومان – مولر – دوجلاس كوستا – ليفاندوفسكي.



