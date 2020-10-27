محمد بن راشد: تدشين سوق" ناسداك دبي للنمو" لقيد الشركات الناشئة

كتب ولي عهد إمارة دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على تويتر، اليوم الثلاثاء، أن دبي ستدشن "سوق ناسداك دبي للنمو" لمساعدة الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة على استقطاب المستثمرين وتمويل مشاريعها.





وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن سوق ناسداك دبي للنمو ستسمح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإدراج إذا كانت قيمتها تقل عن 250 مليون دولار، مع حد أدنى للتشغيل قدره عام، بالمقارنة مع ثلاثة أعوام في سوق ناسداك الرئيسية بدبي.





وأضاف أن ناسداك دبي تتعاون مع كيانات حكومية، والمناطق الحرة في الإمارات وشركات استشارية خبيرة كشركاء لتدشين سوق النمو في أوائل 2021.