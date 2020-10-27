مرموش: حزين لابتعادي عن الفراعنة وزيدان نصحني بالاستمرار في ألمانيا

أبدى عمر مرموش لاعب فريق فولفسبورج الألماني، حزنه بسبب ابتعاده عن المنتخبات المصرية خلال الفترة الاخيرة.









وقال مرموش لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "كنت دائم التواجد في المنتخبات، ولكن مؤخرا لا يوجد تواصل معي من جانب أي منتخب في مصر.









واردف: بالتأكيد ابتعادي عن المنتخب الاولمبي يمثل لي ضيق، تواصل معي المنتخب الاول عقب تألقي بالدوري الالماني اغسطس المنقضي ولكن بعد ذلك كل شيء توقف بسبب كورونا، ولم يحدث تواصل معي مجددا.









واتم: تواصلت مع محمد زيدان قبل عودتي للتدريب مع الفريق الأول في فولفسبورج ،ونصحني بالاستمرار مع الفريق الألماني.