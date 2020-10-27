الكشف عن موعد عودة نجم الأهلي للتدريبات بعد تعافيه من الإصابة

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 11:27 ص
رامي ربيعة
رامي ربيعة
الفجر الرياضي
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يعود رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر في غضون أسبوع.

ويخوض مدافع الأهلي المراحل النهائية في برنامجه العلاجي للتعافي من الإصابة التي لحقت به بمزق في العضلة الخلفية.

وكان ربيعة قد تعرض للإصابة بمزق في العضلة الخلفية في مباراة الأهلي أمام طنطا والتي أقيمت في أواخر شهر سبتمبر الماضي.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش يوم السبت المقبل في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز، والتي توج النادي الأحمر بلقبها للموسم الخامس على التوالي والثاني والأربعين في تاريخه.



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