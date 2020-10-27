كل ما تريد معرفته عن الدعاية الانتخابية في جولة الإعادة

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 11:25 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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انتهت المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بنجاح، لتبدأ الاستعدادات لجولة الإعادة، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدة ضوابط وشروط للدعاية الانتخابية.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن الدعاية الانتخابية في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب.

١. تجرى انتخابات الإعادة بمجلس النواب بالخارج في الفترة من 21 لـ 23 نوفمبر، وفي الداخل يومي 23 و24 نوفمبر.

٢. وتبدأ الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة، يوم 5 نوفمبر المقبل.

٣. وكذلك، تنطلق فترة الصمت الانتخابي في 18 نوفمبر.

٤. وفيما يخص الإنفاق للدعاية الانتخابية، لمرشحي الفردي 200 ألف جنيه.

وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على مشروع مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، في مجموع مواده.

يصل عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين لـ 568 مع النص على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5 %.

يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة.

وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعدًا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعدًا لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة. 

ويتعين تضمين كل قائمة مخصص لها 42 مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل، ثلاثة مترشحين من المسيحيين، مترشحين اثنين من العمال والفلاحين مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة، مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذا الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل.

يتعين تضمين كل قائمة مخصص لها عدد 100 مقعدا الأعداد والصفات الآتية: تسعة مترشحين من المسيحيين، ستة مترشحين من العمال والفلاحين، ستة مترشحين من الشباب، ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة، ثلاثة مرشحين من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (50) امرأة على الأقل.

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