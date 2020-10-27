بمستهل التعاملات .. مؤشرات البورصة تحاول التماسك بعد أزمة "التجاري الدولي "
الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 10:10 ص
نيفين سمير
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إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات، مع عمليات تجميع واضحة على سهم التجارى الدولى.
وهبط سهم التجاري الدولي في أول الجلسة بحوالي 2% ليصل سعره الي 60.5 جنيه وتوقع أيمن فودة خبير أسواق المال استمرار الأداء العرضى الذى سيميل للصعود بجلسة منتصف الأسبوع لحين التخلص من البائع فى التجارى الدولى و ظهور السيولة الداخلة بالاسهم فى صورة ارتفاع السعر مع تراجع مبيعات الاجانب لينعكس ذلك ايجابا على باقى القياديات و المؤشر الرئيسي.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 10526 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 1962 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 12548 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 4031 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 1819 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 2684 نقطة.
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