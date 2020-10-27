وزير الإسكان يستعرض المخطط الاستراتيجي لتنمية المرحلة الأولى والثانية من العاصمة الادارية

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعًا، مع مجموعة من كبرى المكاتب الاستشارية، لاستعراض البدائل المُقترحة، للمخطط الاستراتيجي لتنمية المرحلتين الثانية والثالثة من العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور قيادات الوزارة.





وأكد الدكتور عاصم الجزار، أننا نهدف عند التخطيط للمرحلتين الثانية والثالثة بالعاصمة الإدارية الجديدة، توفير الأنشطة الاقتصادية، وفرص العمل المختلفة، وتحديد نوعية الأنشطة التى تتناسب مع الدور الوظيفي للعاصمة الإدارية الجديدة، وتتكامل مع المشروعات المختلفة بالمرحلة الأولى، وكذا المناطق المحيطة بالعاصمة، ولا سيما المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من أجل تحقيق الأهداف الإستراتيجية للعاصمة الإدارية الجديدة.





وناقش الوزير مع ممثلى المكاتب الاستشارية، المقترحات التى تقدموا بها للمخطط الاستراتيجي لتنمية المرحلتين الثانية والثالثة من العاصمة الإدارية الجديدة، وأثنى على الجهد المبذول في إعداد تلك المقترحات، مطالبا بتحويل الاستراتيجيات والسياسات إلى مخططات ليتم تنفيذها على أرض الواقع.



