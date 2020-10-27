وزيرة التعاون الدولى تضع اللمسات الأخيرة على انعقاد اللجنة المصرية العراقية المشتركة

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 09:38 ص
وزيرة التعاون الدولى
وزيرة التعاون الدولى
أحمد الشيخ
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استضافت وزارة التعاون الدولي، ممثلي 29 جهة حكومية بمقر الوزارة، لبحث ترتيبات انعقاد اللجنة المصرية العراقية المشتركة المرتقب عقدها قريبًا، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، في إطار تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وذلك تنفيذًا لمخرجات القمة الثلاثية التي انعقدت بين قادة بلدان مصر والعراق والأردن التي عقدت خلال أغسطس الماضي.


جاء ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، للتحضير للجنة المصرية العراقية المشتركة، حيث ترأس الاجتماع السيد/ طارق الشعراوي، مستشار وزير التعاون الدولي والمشرف على قطاع التعاون العربي والأفريقي.

وحضر الاجتماع ممثلون عن الوزارات والجهات التالية (الخارجية، التجارة والصناعة، النقل، الزراعة، الصحة، الإسكان، البترول، الكهرباء، التضامن، الاتصالات، البنك المركزي المصري، العدل، المالية، الطيران المدني، القوى العاملة، التخطيط، الإنتاج الحربي، قطاع الأعمال العام، التموين، التعليم العالي، التربية والتعليم، جهاز تنمية المشروعات، جهاز حماية المستهلك، هيئة الاستثمار، هيئة التنمية الصناعية، اتحاد الصناعات المصرية، الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، الاتحاد المصري للمستثمرين، اتحاد التشييد والبناء).

وخلال الاجتماع تم استعراض جدول أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، وتم التأكيد على ضرورة أن تكون مخرجات اللجنة انعكاساً للقمة الثلاثية الرئاسية، لتعزيز التعاون على مستوى كافة المجالات مع الجانب العراقي بما فيها مشاركة الشركات المصرية في جهود إعادة الإعمار، وبحث الاجتماع أيضًا الشكل النهائي للوثائق والمشروعات المطروحة للنقاش في فعاليات اللجنة.

جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التقت سفير العراق بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أحمد نايف رشيد الدليمي، لبحث ترتيبات انعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية، وأكدت خلال اللقاء عل عمق العلاقات المصرية العراقية، وتطلع الحكومة لتنمية هذه العلاقات في مختلف جوانب التعاون الاقتصادي بين البلدين.

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