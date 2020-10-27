الكشف عن نوايا قطر الخبيثة في الصومال

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 09:43 ص
أمير قطر
أمير قطر
وكالات
Advertisements

أصدرت السلطات الصومالية، قرارًا بتعيين رجل قطر فهد ياسين على رأس جهاز الاستخبارات والأمن القومي.

 

وبعد تقلد ياسين مهام إدارتها، باتت الوكالة بمثابة الناطق باسم حركة "الشباب" الإرهابية، حيث أضحت تنشر أخبار التنظيم بشكل متواتر ودقيق جعل خبراء يعتقدون في البداية أن الوكالة نجحت في اختراقه.

 

واكتشفوا سريعًا أن الوكالة إنما تتعاون مع الحركة عبر تحذيرها بشكل مشفر، أو تمرير الأخبار التي تريد إيصالها للرأي العام أو لجهات معينة، لأهداف دعائية أو غيرها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نوايا قطر الخبيثة قطر الصومال

أخبار تهمك

تعرف على موانع استخدام لقاح الإنفلونزا

منذ حوالي 20 ساعة

مرتضى منصور: مباراة الزمالك والرجاء على وشك الإلغاء

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ حوالي 21 ساعة

خبير: هذا هو الهدف الخفي من إنشاء إثيوبيا لسد النهضة

منذ أقل من ساعتين

أستاذ علوم سياسية يكشف مفاجأة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ ساعة و 22 دقيقة

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ يوم

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

منذ أقل من ساعتين

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 14 ساعة

أحدهما تعرض لإصابة قوية.. رضا عبد العال يكشف عن أفضل لاعبين في الزمالك

منذ نصف ساعة

قرار مهم من السيسي بشأن تراخيص حضانات الأطفال

منذ حوالي 17 ساعة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. السعودية تستنكر الرسوم المسيئة للنبي محمد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة 5 دبلوماسيين لدى الأمم المتحدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

محمد يوسف يطلب ضم ثنائي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل ـــ السعودية | بالوثائق.. صحيفة فرنسية تكشف عو دور قطر في دعمها للإرهاب في الصومال

تقرير: قطر تسعى للسيطرة على الصومال عبر عملائها

قطر تواصل اختراقها المشبوه للصومال

باحثون صوماليون يهاجمون قطر ويفضحون دورها المشبوه في بلادهم

تحركات مريبة وراء تدريب ضباط استخبارات صوماليون في قطر

آخرها "طباعة الكتاب المدرسي اليمني"..ألاعيب قطر لتحقيق أهدافها الإرهابية داخل الدول

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:55 ص

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

08:30 م

عاجل.. السعودية تستنكر الرسوم المسيئة للنبي محمد

07:20 ص

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

01:40 م

خبير: هذا هو الهدف الخفي من إنشاء إثيوبيا لسد النهضة

08:55 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه