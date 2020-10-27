الكشف عن نوايا قطر الخبيثة في الصومال

أصدرت السلطات الصومالية، قرارًا بتعيين رجل قطر فهد ياسين على رأس جهاز الاستخبارات والأمن القومي.

وبعد تقلد ياسين مهام إدارتها، باتت الوكالة بمثابة الناطق باسم حركة "الشباب" الإرهابية، حيث أضحت تنشر أخبار التنظيم بشكل متواتر ودقيق جعل خبراء يعتقدون في البداية أن الوكالة نجحت في اختراقه.

واكتشفوا سريعًا أن الوكالة إنما تتعاون مع الحركة عبر تحذيرها بشكل مشفر، أو تمرير الأخبار التي تريد إيصالها للرأي العام أو لجهات معينة، لأهداف دعائية أو غيرها.