والد طليق منار سامي "فتاة التيك توك" يتهمها بتزوير أوراق نسب حفيدته

حرر والد طليق منار سامي المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك"، محضرا ضدها، واتهمها بالتلاعب في إثبات نسب ابنتها من زواجها العرفي بنجله المحبوس حاليا في ليمان جمصة في قضية اتجار بالمخدرات.





وأكد جد الطفلة في بلاغه، أن الطفلة جرى قيدها باسم نجله دون أوراق -حسب ادعائه-، وتحرر المحضر 4611 إداري مركز كفر شكر، وتولت النيابة التحقيق.





هذا، وتلقى اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز كفر شكر يفيد بورود بلاغ إلى المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث كفر شكر، من "م. س" والد طليق منار سامي المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك"، يتهمها بالتلاعب في إثبات نسب ابنتها من زواجها العرفي بنجله المحبوس حاليا بليمان جمصة في قضية إتجار بالمخدرات بدون أوراق وفق أقواله في المحضر.



