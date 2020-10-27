والد طليق منار سامي "فتاة التيك توك" يتهمها بتزوير أوراق نسب حفيدته
الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 08:01 ص
محمد ضوه
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حرر والد طليق منار سامي المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك"، محضرا ضدها، واتهمها بالتلاعب في إثبات نسب ابنتها من زواجها العرفي بنجله المحبوس حاليا في ليمان جمصة في قضية اتجار بالمخدرات.
وأكد جد الطفلة في بلاغه، أن الطفلة جرى قيدها باسم نجله دون أوراق -حسب ادعائه-، وتحرر المحضر 4611 إداري مركز كفر شكر، وتولت النيابة التحقيق.
هذا، وتلقى اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز كفر شكر يفيد بورود بلاغ إلى المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث كفر شكر، من "م. س" والد طليق منار سامي المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك"، يتهمها بالتلاعب في إثبات نسب ابنتها من زواجها العرفي بنجله المحبوس حاليا بليمان جمصة في قضية إتجار بالمخدرات بدون أوراق وفق أقواله في المحضر.
وأوضح المبلغ، أن منار تزوجت عرفيا، وبعد ولادتها لابنتها رفعت دعوى إثبات زواج رقم 1304 لسنة 2016 أسرة كفر شكر والمحكمة رفضت الدعوى، مشيرًا إلى أنها رفعت دعوى طلاق للضرر رقم 8346 أسرة منيا القمح، وحصلت على حكم طلاق، وفي نفس الدعوى نفقة للطفلة "ل.ا.م" بعد اتهامها الأخير بالتحريض على الفسق والفجور، وتأييد المحكمة حكمها بحبسها في القضية قرر الإبلاغ للتأكد من نسب حفيدته له بعد اتهام والدتها بجرائم تمس الشرف.
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