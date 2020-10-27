رانيا محمود ياسين تثير جدلا بسبب صورة لوالدها!

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 07:53 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أثارت صورة نشرتها الفنانة رانيا محمود ياسين لوالدها الراحل على موقع الصور "إنسجرام"، جدلا بين متابعيها.

الصورة التي نشرتها ابنة محمود ياسين، كتبت عليها تعليقا قالت فيه، "صباح في الجنة يا حبيبي.. اللهم ارزقه الجنة ونعيمها يارب".

وأثارت الصورة حفيظة أحد المتابعين الذي رد عليها قائلا، "أستاذة رانيا.. الدعاء والصدقة له في السر أفضل من وضع صورة كل يوم.. نصيحة من محب وشكرا".

من جانبها بررت ابنة محمود ياسين فعلها ذلك قائلة، "بعمل كده بس مش بحب أضايق الناس.. أنا بدعيله".

صورة محمود ياسين ورود ابنته جعلت الفنانة شذى تتدخل لتوضح للمتابع قائلة، "هي ممكن تكون بتدعيله وبتتصدق وبتحط صورته وبيريحها كده.. ده كمان بيخلينا ندعيله.. مفيش ثوابت للحاجات دي.. وكل واحد لازم يعمل اللي يرضيه ويريحه لأن محدش هيحس بوجع وفراق أبوها غيرها هي".

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة 5 دبلوماسيين لدى الأمم المتحدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السعودية تستنكر الرسوم المسيئة للنبي محمد

منذ أقل من ساعتين

خبر سار للسودان.. وتحرك جديد في ملف سد النهضة.. 8 أحداث فاتتك وأنت نائم

منذ ساعة و 20 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يعرض على موسيماني صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ يوم

تعرف على موانع استخدام لقاح الإنفلونزا

منذ حوالي 18 ساعة

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ حوالي 20 ساعة

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ حوالي 19 ساعة

محمد يوسف يطلب ضم ثنائي الأهلي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

مرتضى منصور: مباراة الزمالك والرجاء على وشك الإلغاء

منذ حوالي 16 ساعة

عمرو أديب: "مصر الدولة الوحيدة اللي بتطلب فيها الدواء ديلفيري" (فيديو)

منذ ساعة و 10 دقيقة

الصقر يؤكد رحيل نجم الأهلي في الفترة المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

قرار مهم من السيسي بشأن تراخيص حضانات الأطفال

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:20 ص

عاجل.. السعودية تستنكر الرسوم المسيئة للنبي محمد

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

08:30 م

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

01:40 م

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

01:17 م

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

02:30 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه