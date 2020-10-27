رانيا محمود ياسين تثير جدلا بسبب صورة لوالدها!

أثارت صورة نشرتها الفنانة رانيا محمود ياسين لوالدها الراحل على موقع الصور "إنسجرام"، جدلا بين متابعيها.





الصورة التي نشرتها ابنة محمود ياسين، كتبت عليها تعليقا قالت فيه، "صباح في الجنة يا حبيبي.. اللهم ارزقه الجنة ونعيمها يارب".





وأثارت الصورة حفيظة أحد المتابعين الذي رد عليها قائلا، "أستاذة رانيا.. الدعاء والصدقة له في السر أفضل من وضع صورة كل يوم.. نصيحة من محب وشكرا".





من جانبها بررت ابنة محمود ياسين فعلها ذلك قائلة، "بعمل كده بس مش بحب أضايق الناس.. أنا بدعيله".





صورة محمود ياسين ورود ابنته جعلت الفنانة شذى تتدخل لتوضح للمتابع قائلة، "هي ممكن تكون بتدعيله وبتتصدق وبتحط صورته وبيريحها كده.. ده كمان بيخلينا ندعيله.. مفيش ثوابت للحاجات دي.. وكل واحد لازم يعمل اللي يرضيه ويريحه لأن محدش هيحس بوجع وفراق أبوها غيرها هي".



