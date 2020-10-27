خالد عبد الرحمن يهدي تركي آل الشيخ أغنية"مرضى الحكام" متمنيًا له السلامة

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 03:22 ص
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements

أهدى المطرب  السعودى خالد عبد الرحمن،  أغنية جديدة للمستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية،و  مالك ناى ألميريا الإسبانى، و تحمل الأغنية
عنوان "مرضى الحكام".

 وكتب خالد عبد الرحمن، عبر صفحته الشخصية ب"تويتر": "إهداء للمستشار تركى آل الشيخ الله، يرده لنا بالسلامة"، والأغنية من كلمات بندر عبد الرحمن.

 وتقول كلماتها: "عليك باسم الله.. وألفين لابأس.. لك عين ما نامت، ولا تقدر تنعس.. أنت يا أبو ناصر ما بين كل الناس.. والكل يحبك.. وانت في القلب ساكن.. تركى عزيز النفس، يا طيب الإحساس.. يا مرضى الحكام".
و رد المستشار تركى آل الشيخ على إهداء المطرب السعودى خالد عبد الرحمن، عبر صفحته الشخصية على موقع التغريدات تويتر، وكتب: "شكراً جزيلاً أخي أبو نايف.. أخجلتني.. والله إني لا أستحق كل هذا.. وأنا خادم لـ ديني وولاة أمري ووطني وأبناء وبنات وطني على راسي وفي قلبي".


جدير بالذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، تعاون مؤخراً مع النجم ماجد المهندس، والملحن نواف عبدالله في أغنية جديدة من كلماته.

ونشر تركي، وقتها عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، فيديو للأغنية وكتب عليه: "عمل جديد يجمعني بماجد ونواف".

وتقول كلمات الأغنية: ودعت روحي من قبل.. ما اوادعك اشوفها تطلع.. ولو ماودها وليلة فراقك.. والعيون تطالعك حسيت.. كن العمر وقّف عندها والدمعة اللي.. قلبّت مواجعك طاحت غصب.. ولا قدرت اردها واصابعي.. عيت تفك اصابعك في اللحظه اللي.. صرت ماني قدها كنك تناديني.. وماني سامعك وكني مع الدنيا.. وصلت لحدها ياليتني ظلك.. معك.. واتابعك وذكرى فراقك.. مثل حلم اعدها عصيت انا احساسي.. عشان اطاوعك خذ باقي طيوفك.. وعني صدها لايشغلك دمعي.. وعيش بواقعك وخطوة غيابك.. اوعدك بمدها".

أخبار تهمك

الأهلي يعرض على موسيماني صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 17 ساعة

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ حوالي 15 ساعة

تصريح ناري من أحمد كريمة على إساءة الرئيس الفرنسي للإسلام

منذ ساعة

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

باتشيكو يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقات.. والتعاون يفاوض ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يضغط على إدارة الأهلي لحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على موانع استخدام لقاح الإنفلونزا

منذ حوالي 14 ساعة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ حوالي 15 ساعة

بعد تصريحات ترامب.. تحرك جديد في ملف سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضى منصور: مباراة الزمالك والرجاء على وشك الإلغاء

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الأحمر يطالب الأهلي بتحديد مصيره.. وبيراميدز يترقب

منذ حوالي 7 ساعات

قرار مهم من السيسي بشأن تراخيص حضانات الأطفال

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يتحرك لحسم الصفقة الكبري

منذ حوالي 6 ساعات

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 23 ساعة

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

01:40 م

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

01:17 م

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

02:30 ص

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

05:40 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه