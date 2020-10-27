عماد النحاس: رحيلي عن الإسماعيلي إلى الأهلي لا يشبه موقف رمضان صبحي

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 03:03 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أكد عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب، أن موقف رحيله عن الاسماعيلي للنادي الأهلي لا يشبه موقف رمضان صبحي الأخير.

وقال النحاس خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: لا يوجد وجه مقارنة بين طريقة رحيلي عن الاسماعيلي وطريقة رحيل رمضان صبحي.

واردف: الاسماعيلي كان قوي حين رحلت عنه للاهلي، كنت أنوي البقاء مع الدراويش ولم اقصر في اي مباراة، وكنت قائد للفريق في ظل وجود لاعبين "أقدم" مني.

واتم: كنت اتمنى ان استمر ولكن عوضني الله مع الاهلي، ولعبت وسط كوكبة من النجوم وحققت ألقاب جيدة للغاية.



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