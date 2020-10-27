بارتوميو يستعد للرحيل عن برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة للغاية في مستقبل إدارة برشلونة الإسباني.





وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن الاجتماع الذي يعقده جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة مع باقي المسئولين مازال جاريًا وكل الاحتمالات واردة وسترتبط بمدى إمكانية تأجيل التصويت من عدمه.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة بارتوميو ستؤكد في مؤتمر صحفي لاحقًا أنها لن تقف ضد الديموقراطية ولكن هدفها الأساسي هو صحة الأعضاء في ظل أزمة فيروس كورونا وهذا هو السبب الحقيقي للمطالبة بإيقاف حملة حجب الثقة والتصويت المبكر.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن بارتوميو كشف أن هناك 800 عضو رسمي برشلوني ماتوا بسبب إصابتهم بالفيروس منذ بداية هذه الأزمة لذلك يشعر بالقلق من موافقة السلطات الحكومية على الانتخابات في الوقت الحالي لأن صحة البرشلونيين هي الأهم بالنسبة له.





وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن إدارة النادي الكتالوني مُلزمة بتقديم موازنة الفريق المالية وإيضاحها علانية بأدق تفاصيل الأرقام سواءاً بالخسائر أو الأرباح.





وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن بارتوميو ليس لديه نية الاستقالة ولكن يُريد أن يعرف هل باقي أعضاء المجلس يدعمونه في منصبه.



