موعد مباراة ليفربول وميتييلاند في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يستضيف اليوم الثلاثاء نادى ليفربول الإنجليزي نظيره ميتييلاند الدنماركي ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول فى تمام الساعة العاشر مساءا بتوقيت القاهرة.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





ويتصدر نادى ليفربول المجموعة بعد الفوز على أياكس أمستردام الهولندي بنتيجة هدف مقابل لاشئ بالجولة الأولي من عمر البطولة.



