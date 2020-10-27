رمضان صبحي: زوجتي لم تتدخل في قرار رحيلي.. وأتمني فوز الأهلي بإفريقيا

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 01:38 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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قال رمضان صبحب لاعب نادي بيراميدز الحالي والسابق للنادي الأهلي، إنه يقدر جيدا ما يفعله مسؤولو النادي الأحمر عقب رحيله عن القلعة الحمراء.

وأضاف في تصريحات عبر برنامج "الحكاية" والمذاع على قناة إم بي سي مصر  :"لا يمكن أن أحزن من تصرفات مسؤولو النادي الأهلي، أنا أقدر جيدا".

وتابع :"أنا من جمهور الاهلي، كنت بسافر وراء الفريق وأنا صغير، وعارف الجمهور حاسس بايه وليهم حق عليا".

وأشار :"زوجتي لم تتدخل في قرار انتقالي إلى بيراميدز، وفي النهاية كان رأيها من رأيي".
 

واختتم :"أتمنى للنادي الأهلي التتويج بلقب إفريقيا، وبكل تأكيد لو فاز بها الفريق ستحسب لي أيضا".



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