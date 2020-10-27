مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

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كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، آخر تطورات أزمة كورونا، قائلاً: "الزيادة في الإصابات تتراوح ما بين 10لـ15%، وهذه الزيادة ليست يومية، والاعتقاد بأن فيوس كورونا اختفى أمر غير حقيقي، وأي احتمالات أخرى تحمل توقعات بزيادة المرض يجب أن نتعامل معه بكل جدية".





وتابع "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن مصر لم تدخل الموجة الثانية التي تعني وجود ارتفاع شديد في الإصابات بعد الانخفاض، معقبًا: "ما أقدرش أقول إننا دخلنا لموجة الثانية، وهناك انخفاض في أعداد الحالات بصورة كبيرة".



وتابع ان الإنفلونزا العادية تتشابه مع أعراض الإصابة بفيروس، ولكن شدة كورونا أكبر من الانفلونزا بكبير، مشددًا على ضرورة تناول تطعيم مصل الأنفلونزا الموسمية لأنه يحد من أعراض الإنفلونزا بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن اللقاح المصري سيكون جاهزًا بعد الانتهاء من التجربة الإكلينيكية



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أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، عن خروج 78 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 98981 حالات حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 167 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.





وقال، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 106707 حالات من ضمنهم 98981 حالة تم شفاؤها، و6211 حالة وفاة.







وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم "الواتساب" "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.



