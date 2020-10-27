رمضان صبحي يهدد الجميع: " في حاجات مينفعش اقولها"

قال رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز إنه مقتنع بالانضمام إلى النادي السماوي مؤكدا على أنها هي الأنسب له في الفترة الحالية.





وأضاف في تصريحات عبر برنامج "الحكاية" :" مقتنع بخطوة بيراميدز هي الأنسب ليا، كل حاجة موجودة في الأهلي، لو قعدت في الأهلي يومين هتاخد بطولة".





وأضاف :" سخروا مني وقالوا يا أبو طموح وتيجي بالسلامة لما قولت إني عايز أروح نادي تاني أحقق بطولة مع ناس عايزة تعمل حاجة، لو خدت مع الأهلي بطولة أمر عادي".





وتابع :"ما حدث معي لايمكن أن يحدث مع إبن من أبناء الأهلي، في حاجات مينفعش اقولها عشان النادي لحم كتافي من خيره".





وواصل :"انتمائي للأهلي هيفضل في قلبي مش هيتغير".





وأشار :"الجمهور هو الوحيد اللي مش مستفيد، جمهور الأهلي والنادي هما اللي عملوني".











