البابا تواضروس يناقش "برنامج الوعي الإيماني الأرثوذكسي"

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 12:26 ص
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
ماريان ناجى
Advertisements
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة، مساء الاثنني، أعضاء اللجنة التنفيذية للجنة الإيمان والتعليم بالمجمع المقدس.

عُرض خلال اللقاء برنامج الوعي الإيماني الأرثوذكسي، الذي تنوي اللجنة تقديمه خلال الفترة المقبلة، وتضمن شرحًا لبنود قانون الإيمان المسيحي. 

وألقى قداسة البابا محاضرة دار موضوعها حول مضمون قانون الإيمان المسيحي، وركز على أهمية تقديم الموضوعات اللاهوتية بأسلوبٍ روحي بَنَّاء وبروح المحبة، على اعتبار أن أهم ما في اللاهوت هو أن الله اقترب من الإنسان.
البابا تواضروس يناقش "برنامج الوعي الإيماني الأرثوذكسي"
البابا تواضروس يناقش "برنامج الوعي الإيماني الأرثوذكسي"
البابا تواضروس يناقش "برنامج الوعي الإيماني الأرثوذكسي"
البابا تواضروس يناقش "برنامج الوعي الإيماني الأرثوذكسي"

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الكنيست الفجر البابا تواضروس الأرثوذكس

أخبار تهمك

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 20 ساعة

قرار مهم من السيسي بشأن تراخيص حضانات الأطفال

منذ حوالي 8 ساعات

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الأحمر يطالب الأهلي بتحديد مصيره.. وبيراميدز يترقب

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يعرض على موسيماني صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 14 ساعة

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 23 ساعة

موسيماني يضغط على إدارة الأهلي لحسم هذه الصفقة

منذ ساعة و 28 دقيقة

باتشيكو يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقات.. والتعاون يفاوض ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على أول الراحلين عن الزمالك

منذ ساعتين و 30 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على موانع استخدام لقاح الإنفلونزا

منذ حوالي 11 ساعة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يتحرك لحسم الصفقة الكبري

منذ حوالي 3 ساعات

مرتضى منصور: مباراة الزمالك والرجاء على وشك الإلغاء

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

بعد تصريحات ترامب.. تحرك جديد في ملف سد النهضة

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

المجمع المقدس يناقش الموضوعات الخاصة بتقنين الكنائس

البابا تواضروس يستقبل وفدا من الاتحاد الأوروبي

البابا تواضروس يستقبل سفير بريطانيا (صور)

البابا تواضروس يستقبل وفدا من البرلمان الأرثوذكسي

البابا تواضروس يستقبل أمينة مجلس كنائس الشرق الأوسط

البابا تواضروس يستقبل رئيس جامعة حلوان

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

بعد تصريحات ترامب.. تحرك جديد في ملف سد النهضة

12:35 ص

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

01:40 م

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

01:17 م

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

02:30 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه