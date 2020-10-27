البابا تواضروس يناقش "برنامج الوعي الإيماني الأرثوذكسي"
الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 12:26 ص
ماريان ناجى
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة، مساء الاثنني، أعضاء اللجنة التنفيذية للجنة الإيمان والتعليم بالمجمع المقدس.
عُرض خلال اللقاء برنامج الوعي الإيماني الأرثوذكسي، الذي تنوي اللجنة تقديمه خلال الفترة المقبلة، وتضمن شرحًا لبنود قانون الإيمان المسيحي.
وألقى قداسة البابا محاضرة دار موضوعها حول مضمون قانون الإيمان المسيحي، وركز على أهمية تقديم الموضوعات اللاهوتية بأسلوبٍ روحي بَنَّاء وبروح المحبة، على اعتبار أن أهم ما في اللاهوت هو أن الله اقترب من الإنسان.
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