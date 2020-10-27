البابا تواضروس يناقش "برنامج الوعي الإيماني الأرثوذكسي"

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة، مساء الاثنني، أعضاء اللجنة التنفيذية للجنة الإيمان والتعليم بالمجمع المقدس.





عُرض خلال اللقاء برنامج الوعي الإيماني الأرثوذكسي، الذي تنوي اللجنة تقديمه خلال الفترة المقبلة، وتضمن شرحًا لبنود قانون الإيمان المسيحي.



