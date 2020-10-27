عبد العال: حزين على مستوي الإسماعيلي هذا الموسم

أبدي رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، حزنه على المستوي الذى يظهر به فريق الإسماعيلي على مدار الموسم المنصرم، مشددًا على أن قلعة الدراويش أصبحت بلا نجوم.





وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "حزين على مستوي فريق الإسماعيلي هذا الموسم وأصبح بلا أنياب بسبب تعاقب الأجهزة الفنية عليه على مدار الموسم، وكنت أتمني أن يكون أحمد العجوز هو المدير الفني للفريق".

وأضاف: "من وجهة نظري ريكاردو مدير فني أقل من المستوي المطلوب بحجم فريق الإسماعيلي، يجب على الإدارة أن تعيد ترتيب أوراقها من جديد".











