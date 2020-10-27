نقيب المأذونين: نسبة الزواج انخفضت 20% في زمن "كورونا" (فيديو)

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 08:02 ص
إسلام عامر نقيب المأذونين
إسلام عامر نقيب المأذونين
هدى عبدالرازق
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قال إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن حالات الزواج في مصر انخفضت خلال الفترة الأخيرة بسبب فيروس كورونا، بنسبة تصل إلى 20% مقارنة بأعداد عقود الزواج التي حررت السنوات السابقة، كما أن نسبة الطلاق في مصر أيضا انخفضت لنفس السبب وهو فيروس كورونا. 

وأشار "عامر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الاثنين، إلى أن تكلفة الزواج انخفضت في زمن انتشار جائحة كورونا، حيث تم غلق قاعات الأفراح والتي وفرت للمقبلين على الزواج من 20 إلى 50 ألف جنيه وهى تكلفة قاعة الزفاف، ولكن تكلفة تجهيز منزل الزوجية لم تنخفض بل زادت.

وأضاف نقيب المأذونين، موجها رسالة للمصريين: "يا شعب مصر اتقوا ربنا وأنتم بتجهزوا ولادكم، مش عشان بنت عمها جالها بـ 100 جنيه ذهب نجيب لبنتنا بنفس المبلغ"، موضحا أن ذلك حتى لا ترتفع نسبة العنوسة في مصر. 

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