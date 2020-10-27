محافظ بني سويف: ضخ 115 مليون جنيه في خطة استثمارية للطرق

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إنه سيتم إنفاق 115 مليون جنيه في الخطة الاستثمارية للمحافظة على مشروعات الطرق، مشيرًا إلى أنه حتى الآن تم إنفاق 54 مليون جنيه تكلفة تطوير منطقة الكورنيش.





وأضاف "غنيم" في حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن تكلفة تطوير الكورنيش السفلي وصلت إلى 200 مليون جنيه ليكون متنزها لأهالي المحافظة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع افتتاحه مع دخول شم النسيم المقبل.





وأكد محافظ بني سويف، أنه يتم إنشاء مطبات على بعض طرق المحافظة وزيادة إشارات المرور لتسهيل عبور المواطنين لطريق الكورنيش خوفًا من السرعات الزائدة من قبل بعض المواطنين والتي قد تسبب كارثة.





في سياق منفصل، تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها، حيث رافقه خلال الجولة: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، والعقيد تامر أبوبكر، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعميد وليد البيلي رئس مدينة بني سويف، والمهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل، وعددًا من التنفيذيين المعنيين.





واستهل محافظ بني سويف جولته بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير كورنيش النيل بالمنطقة السفلية ضمن مشروع التطوير الشامل للمنطقة وتحويلها لمتنفس حضاري مميز، حيث يجري تنفيذ التصميم المقترح، والذي يشمل مكونات جمالية وترفيهية وممشى، حيث روعي فيه العناصر الجمالية وإضفاء الشكل الحضاري على شاطئ النهر، دون حجب رؤية النيل.





وناقش المحافظ الموقف التنفيذي لأعمال الإنشاءات الخاصة باللاندسكيب والمطاعم ومنطقة ألعاب ترفيهية للأطفال "ملاهي"، والمحلات التجارية والمسرح المكشوف وغيرها، مطالبا بأهمية الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، نظرا لأهمية المشروع الذي يعتبر من أهم المشروعات الحيوية الجاري تنفيذها، مشددا على استمرار التنسيق مع كافة الجهات التنفيذية المعنية لتذليل أية عقبات وتقديم التسهيلات اللازمة والمطلوبة في هذا الصدد.





وتجول المحافظ على طول الكورنيش، متجها لتفقد سوق ترعة البوصة الجاري تأهيله ورفع كفاءته، حيث تم الانتهاء من أعمال الرصف التي تشمل رصف الطرق والممرات الداخلية الواصلة بين الباكيات، تمهيدا لنقل الباعة إلى السوق الذي يتكون من 110 باكية من المقرر طرحها لتجار الخضار والفاكهة القطاعي، بجانب تخصيص جزء منها لتجارة الجملة، ضمن خطة متكاملة لإعادة توزيع الأسواق داخل المدينة لاستعادة الشكل الحضاري، وتحقيق انسياب مروري بالمناطق الحيوية، والتيسير على المواطنين والباعة.



