"حماية المستهلك": تحويل بعض المدارس للنيابة (فيديو)

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 02:16 ص
جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك
أمنية فوزي
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قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إنهم تلقوا ما يقرب من 2000 شكوى من أولياء الأمور بسبب عدم استرداد المصروفات، موضحًا أنه تم حل هذه الشكاوى بنسبة من 92 إلى 93%.

وأضاف "سمير"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الاثنين، أنه كان هناك استجابة رائعة من قبل المدارس، ولكن بعض المدارس أصرت على عدم تنفيذ قرار استرداد المصروفات.

وتابع القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أنهم خاطبوا هذه المدارس ولم تستجيب أيضًا، ولذلك اتخذوا الإجراءات القانونية ضد هذه المدارس بإحالتهم لنيابة الشئون المالية والتجارية، معلقًا: "سنعلن عن من يخالف ومن لم يعطي المواطنين حقوقهم في جميع المجالات".

وفي وقت سابق، قال رئيس الجهاز إن المجلس أصدر قرارًا يهم قطاعًا كبيرًا من أولياء الأمور وكان شغلًا شاغلًا للمجتمع المصري خلال الآونة الأخيرة في ظل الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد؛ في ضوء قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 1187 لسنة 2020، حيث ورد للجهاز العديد من الشكاوى بشأن توقف خدمة نقل الطلاب للمدارس نظرًا لتعليق الدراسة خلال النصف الثاني من العام الدراسي 20192020 وعدم انتفاع الطلاب بمقابل الخدمة التي تم التعاقد عليها مع المؤسسات التعليمية المختلفة (مدارس، معاهد، جامعات).

وأكد سمير، أن عدم التزام المؤسسات التعليمية أو شركات النقل بتنفيذ قرار مجلس الإدارة يعد مخالفة لنصوص المادتين 25، 56 من قانون حماية المستهلك وتكون عقوبتها الغرامة من 20 ألف جنيه وحتى مليون جنيه.

ودعا الجهاز، كافة المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة "الواتساب" 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، أو الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أو التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية.

وتعهد، برد جهاز حماية المستهلك 25% من مصروفات "الباص المدرسي" إلى أولياء أمور التلاميذ المتواجدين بالمدارس الممتنعة عن تنفيذ القرار.

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