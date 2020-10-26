طبيب الزمالك يكشف حجم إصابة الونش وجمعة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 10:55 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن تعرض عبد الله جمعة  الظهير الأيسر لشد خفيف في العضلة الخلفية خلال مباراة الإسماعيلي مساء اليوم، مشددا على أنه لا توجد مشكلة وسيخضع لفحوصات وسينتظم في المران.                  

وعن إصابة الونش، قال أن التشخيص المبدئي لإصابة محمود حمدي الونش مدافع الفريق هو جذع في وتر عظمة الصابونة، وسيخضع لأشعة لتحديد موقفه من التدريبات. 

وفاز الزمالك على الإسماعيلي بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز.

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