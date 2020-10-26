نجم المنتخب الجزائري يقترب من الإنتقال لباريس سان جيرمان

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
تحدث رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، ومنتخب الجزائر، عن اقترابه من الانضمام لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في المستقبل.

وقال محرز في تصريحات إعلامية عبر قناة "كانال بلس" الفرنسية: "صحيح، كنت مشجعا لمارسيليا في طفولتي، وبعد ذلك لم يعد الأمر مرتبطا بالوقت، فأنا مرتبط حاليا بتعاقد مع مانشستر سيتي، وأشعر بالارتياح الشديد، ولكن باريس هي مدينتي والمكان الذي نشأت فيه، لقد ولدت في باريس، ولا أحد يعلم ما يمكن أن يحدث في المستقبل".

وأضاف: "كان بإمكاني الانتقال لصفوف مارسيليا، ومن الوارد أن أنتقل في مارسيليا يوما ما، لا أحد يعرف ما سيحدث في المستقبل".

وتابع: "طالما لا نعرف ما يمكن أن يحدث في الحياة، فلا يجب أن نغلق أي باب أمامنا".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محرز باريس سان جير مان

أخبار تهمك

خبير يكشف هدف خبيث لإثيوبيا من إنشاء سد النهضة

منذ نصف ساعة

تعرف على موانع استخدام لقاح الإنفلونزا

منذ حوالي 8 ساعات

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

منذ يوم

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 17 ساعة

باتشيكو يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقات.. والتعاون يفاوض ساسي

منذ 33 دقيقة

مرتضى منصور: مباراة الزمالك والرجاء على وشك الإلغاء

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأحمر يطالب الأهلي بتحديد مصيره.. وبيراميدز يترقب

منذ ساعة و 10 دقيقة

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - تفاصيل إصابة نجم الزمالك

منذ ساعة و 17 دقيقة

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يعرض على موسيماني صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 12 ساعة

قرار مهم من السيسي بشأن تراخيص حضانات الأطفال

منذ حوالي 6 ساعات

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

منذ يوم

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

نجم برشلونة يطلب الرحيل

ليس محمد صلاح.. باريس سان جيرمان يخطط لضم نجم عربي

مفاجأة.. رياض محرز يقرر الرحيل عن مانشستر سيتي ويحدد وجهته

محرز يقترب من الانتقال إلى باريس سان جيرمان

موقف مانسشتر سيتي من بيع محرز لباريس سان جيرمان

تقارير إعلامية تكشف وجهة محرز بعد الرحيل عن السيتي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

01:40 م

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

01:17 م

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

10:45 م

باتشيكو يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقات.. والتعاون يفاوض ساسي

10:07 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه