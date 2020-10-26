نجم المنتخب الجزائري يقترب من الإنتقال لباريس سان جيرمان

تحدث رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، ومنتخب الجزائر، عن اقترابه من الانضمام لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في المستقبل.





وقال محرز في تصريحات إعلامية عبر قناة "كانال بلس" الفرنسية: "صحيح، كنت مشجعا لمارسيليا في طفولتي، وبعد ذلك لم يعد الأمر مرتبطا بالوقت، فأنا مرتبط حاليا بتعاقد مع مانشستر سيتي، وأشعر بالارتياح الشديد، ولكن باريس هي مدينتي والمكان الذي نشأت فيه، لقد ولدت في باريس، ولا أحد يعلم ما يمكن أن يحدث في المستقبل".





وأضاف: "كان بإمكاني الانتقال لصفوف مارسيليا، ومن الوارد أن أنتقل في مارسيليا يوما ما، لا أحد يعرف ما سيحدث في المستقبل".



