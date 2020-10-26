الأهلي يتحرك لحسم الصفقة الكبري

دخل الدولي الجزائري يوسف البلايلي، لاعب أهلي جدة السعودي السابق، دائرة اهتمام النادي الأهلي من جديد لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وتسعى لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، لحسم صفقة يوسف البلايلي، وذلك بعد غلق ذلك الملف في الفترة الماضية، بسبب التركيز على التعاقد مع سيرينو لاعب صن داونز.





وكشفت تقارير صحفية أن هناك عوائق منعت الأهلي من التعاقد مع سيرينو من صن داونز، لذلك عاد التفاوض مع يوسف البلايلي من جديد.





وأشارت التقارير، أن الزامبي والتر بواليا مهاجم نادي الجونة، هو الآخر ضمن حسابات القلعة الحمراء للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.





وينتظر مسؤولي الأهلي حسم بيتسو موسيماني المدير الفني، قراره النهائي بشأن صفقة المهاجم الجديد من أجل إتمام الصفقة.



