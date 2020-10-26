أسعار النفط تسجل أدني مستوي فى 3 أسابيع بالختام

سجلت أسعار النفط أدنى مستوى في 3 أسابيع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، مع تزايد المخاوف بشأن الطلب على الخام وسط قفزة إصابات كورونا.





وضغطت إصابات كورونا المتزايدة على معنويات المستثمرين وسط مخاوف اتخاذ إجراءات لتقييد الحركة وبالتالي تضرر الطلب على الخام.





وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد حتى الآن من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في يومين، بينما سجلت الحالات الجديدة في فرنسا رقما قياسيا بأكثر من 50 ألف يوم الأحد، مما يؤكد خطورة تفشي المرض.





وعلى جانب الإمدادات، أنهت مؤسسة النفط الوطنية الليبية يوم الجمعة القوة القاهرة على الصادرات من ميناءين رئيسيين، مشيرةً إلى أن الإنتاج سيصل إلى مليون برميل يوميًا في غضون أربعة أسابيع، وهو ارتفاع أسرع مما توقعه العديد من المحللين.





وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 3.2 بالمائة إلى 38.56 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 2 أكتوبر .





وبحلول الساعة 7:10 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنسبة 3.1 بالمائة إلى 40.48 دولار للبرميل.