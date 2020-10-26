"بعد يومين من الوفاة".. ياسمين عبد العزيز تنعى والد طليقها

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 11:19 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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علقت الفنانة ياسمين عبد العزيز، على وفاة حماها السابقا نبيل حلاوة، وذلك من خلال خاصية "الستوري" عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "عبد العزيز" ناعية الوفاة قائله: "توفى إلى رحمة الله جد أولادي المهندس نبيل حلاوة محافظ كفر الشيخ سابقا، نسأل الله أن يرحمه ويغفر له".

وكانت قد نعت الفنانة ريهام حجاج وفاة حماها،نبيل حلاوة عقب وفاته منذ يومين عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائله: "البقاء والدوام لله.. توفى إلى رحمة الله تعالى.. حمايا الحبيب العزيز الغالي المهندس نبيل حلاوة.. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون".
"بعد يومين من الوفاة".. ياسمين عبد العزيز تنعى والد طليقها
"بعد يومين من الوفاة".. ياسمين عبد العزيز تنعى والد طليقها
"بعد يومين من الوفاة".. ياسمين عبد العزيز تنعى والد طليقها
"بعد يومين من الوفاة".. ياسمين عبد العزيز تنعى والد طليقها

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