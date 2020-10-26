الزمالك يهزم الإسماعيلي بالثلاثة ويحسم صراع المركز الثاني لصالحه

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد أبوجبل في حراسة المرمى ومحمود حمدي “الونش” ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة وأحمد عيد في خط الدفاع وطارق حامد وإمام عاشور ومحمود عبدالرازق “شيكابالا” ومحمد أوناجم وكابونجو كاسونجو في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم .

وباغت الزمالك الإسماعيلي هجوميا بشكل مبكر وانطلق شيكابالا في وسط الملعب ومرر الكرة لأوناجم في الجانب الأيمن داخل المنطقة ليسددها أوناجم أرضية قوية ترتطم بلاعبي الإسماعيلي وتخرج بجوار القائم بقليل لركنية تمر عرضية بدون خطورة في الدقيقة الثانية من عمر المباراة .

وحاول لاعبو الإسماعيلي التسليم والتسلم في وسط الملعب ومحاولة مبادلة الزمالك اللعب فيما ضغط لاعبو الفريق بشكل مكثف على دفاع الإسماعيلي بطول الملعب .

وضغط شيلونجو مهاجم الإسماعيلي في كرة عائدة لأبوجبل الذي تألق وأنقذ الموقف في الدقيقة السابعة من عمر المباراة .

وواصل الزمالك ضغطه خاصة من العمق ويمرر طارق حامد كرة بينية رائعة ينفرد بها مصطفى محمد بالمرمى ليودعها الشباك لكن الحكم يحتسبها تسلل ثم يعود لتقنية الفيديو ليتأكد من صحة الهدف ويعلن تقدم الزمالك بهدف دون رد في الدقيقة 12 من عمر المباراة .

وحاول الإسماعيلي بكرة طولية من خارج منطقة الجزاء ويقابلها الشامي بتسديدة لكنها بجوار القائم في الدقيقة 16 من عمر المباراة بعدها ركنية للإسماعيلي تمر من مدبولي عرضية لكن يتصدى لها أبوجبل بثبات .

وتستمر سيطرة الزمالك واعتماد الإسماعيلي على المرتدات ومحاولات من عبدالرحمن مجدي ومدبولي والشامي لكنها دون خطورة .

وينجح الزمالك في تعزيز النتيجة بالهدف الثاني بعد انطلاق شيكابالا وسط ملعب الإسماعيلي ويمررها لأوناجم داخل منطقة الجزاء من الجانب الأيمن ليمررها عرضية مع خروج الحارس لتصل لكاسونجو أمام المرمى الخالي ليودعها معلنا تقدم الزمالك بهدفين دون رد في الدقيقة 24 من عمر المباراة.

وحاول الإسماعيلي بعد الهدف الثاني لتعديل النتيجة ومراوغة من عبد الرحمن مجدي لعبد الله جمعة وسدد كرة قوية بالقدم اليمنى تصدى لها أبو جبل بثبات في الدقيقة 27 من عمر المباراة .

بعدها عاد عبدالرحمن مجدي ليحصل على ركلة حرة بعد مرواغة من الطرف الأيمن ليسددها نفس اللاعب ويتصدى لها أبوجبل بثبات في الدقيقة 29 من عمر المباراة .

ويوقف الحكم اللقاء في الدقيقة 30 لالتقاط الأنفاس وشرب السوائل من جانب اللاعبين بعدها يعود ليستأنف اللعب من جديد بمحاولات من الإسماعيلي للضغط من وسط الملعب لكنها دون خطورة .

ويحصل الإسماعيلي على ركنية ينفذها نادر رمضان وتمر عرضية يبعدها دفاع الزمالك بعيدا عن المنطقة بعدها تسديدة من الشامي في الدقيقة 39 ارتطمت بالدفاع ومرت دون خطورة .

ويرد الزمالك بتمريرة طولية من الونش خرج محمد فوزي حارس الإسماعيلي وشتتها إلى رمية تماس بعدها يرد الإسماعيلي بهجمة جديدة وكرة مشتركة بين الونش و شيلونجو ليسقط الونش على الأرض ويتلقى العلاج ليستأنف اللعب من جديد .

ويهدأ اللعب في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط وينحصر اللعب في وسط الملعب ومحاولات من جانب الفريقين لفرض السيطرة لكن دون خطورة .

وفي الدقيقة 45 ينطلق مصطفى محمد بالكرة في دفاعات الإسماعيلي من وسط الملعب ويمررها في الجانب الأيمن لأوناجم المنطلق لكن يخرج فوزي حارس الإسماعيلي عن مرماه وينقذ الكرة ليمنع هدف محقق للزمالك في نهاية الشوط .

ويحتسب الحكم 5 دقائق كوقت بدل ضائع في الشوط الأول حاول خلالها الإسماعيلي مباغتة الزمالك عن طريق الشامي ومجدي ونادر رمضان لكن بدون خطورة .

وتمر اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع بسيطرة من لاعبي الزمالك على مجريات اللعب في وسط الملعب ليطلق الحكم صافرته معلنا تقدم الزمالك بهدفين دون رد في الشوط الأول .

وفي الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للزمالك بتغييرين بنزول إسلام جابر بدلا من عبدالله جمعة ومحمد عبدالسلام بدلا من محمود حمدي “الونش” فيما دفع الإسماعيلي بتغييرين لتنشيط الهجوم بنزول محمد حمدي زكي وبيكيتي سيلفا بدلا من شيلونجو ومحمد الشامي .

وحاول الإسماعيلي الضغط في عمق دفاع الزمالك لكن بدون خطورة حقيقية على المرمى لكن يحاول الاستحواذ على منطقة الوسط .

ونظم الزمالك دفاعاته لرد محاولات الإسماعيلي ومراوغة من عبد الرحمن مجدي لدفاع الزمالك ويسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وتمر بجوار مرمى ابو جبل بقليل في الدقيقة 51 من عمر المباراة .

وواصل الإسماعيلي محاولاته وعرضية من مدبولي من ناحية اليمين على حدود منطقة الجزاء وإبعاد من أبوجبل وترتد ومتابعة من دونجا ويسدد الكرة وتمر اعلى مرمى الزمالك .

ويواصل الإسماعيلي محاولاته الهجومية وانقاذ من ابو جبل بعد تسديدة من محمد حمدي زكي من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 56 من عمر المباراة .

ويدفع الجهاز الفني للزمالك بأحمد سيد زيزو بدلا من شيكابالا في الدقيقة 58 من عمر المباراة بعدها يشرك أشرف بن شرقي بدلا من كابونجو كاسونجو وذلك لتنشيط الجانب الهجومي للفريق في المباراة .

وعرضية للزمالك من ركنية وطارق حامد يسدد الكرة قوية وتمر بعيدة عن مرمى الإسماعيلي في الدقيقة 63 من عمر المباراة .

ويلجأ الإسماعيلي للتسليم والتسلم القريب ومحاولة فتح ثغرات بدفاع الزمالك ومحاولة بتمريرة بينية من محمد حمدي زكي خارج منطقة الجزاء ولم يقابلها احد وتخرج ضربة مرمى في الدقيقة 67 من عمر المباراة.

ويشهر الحكم البطاقة الصفراء لإمام عاشور في كرة مشتركة بعدها فرصة خطيرة للزمالك بعد تمريرة بينية من بن شرقي يقابلها زيزو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وانقاذ من محمد فوزي حارس الاسماعيلي بصعوبة في الدقيقة 70 من عمر المباراة .

وتسفر محاولات الزمالك الهجومية عن الهدف الثالث بعد انطلاقة من أوناجم الذي مررها إلى إمام عاشور، ومن ثم راوغ محمود البدري وأرسل عرضية رائعة على رأس بن شرقي الذي حولها في المرمى الخالي معلنا تقدم الزمالك بثلاثة أهداف دون رد في الدقيقة 73 من عمر المباراة .

وتمريرات بين لاعبي الزمالك وسط ملعب الاسماعيلي وتنتهي بتمريرة كاد ان يقابلها مصطفي محمد داخل منطقة الجزاء ولكن دفاع الإسماعيلي يتصدى بقوة .

ويدفع الجهاز الفني بمحمد حسن بدلا من محمد أوناجم في الدقيقة 76 من عمر المباراة بعدها سجال بين لاعبي الفريقين في وسط الملعب ويشهر الحكم البطاقة الصفراء لأحمد سيد زيزو للاعتراض .

ويحاول الإسماعيلي جاهدا لتقليص الفارق وفرصة هجومية بعد تمريرة بينية من مخلوف كاد أن يقابلها عمار داخل منطقة الجزاء ولكن ابو جبل يتصدى للكرة بثبات في الدقيقة 81 من عمر المباراة بعدها يشهر الحكم بطاقة صفراء في وجه محمد حسن .

ويسفر ضغط الإسماعيلي عن الهدف الأول بعد كرة طولية من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء أمسكها محمد أبو جبل حارس الزمالك لكن ارتطم مع محمد عبد السلام وسقطت الكرة من يده، لتصل الكرة إلى وجيه عبد الحكيم الذي سددها لكن ارتطمت بالقائم الأيسر، وسددها مرة أخرى داخل الشباك بعد ان ترك الكرة محمد هاشم بسبب وجوده في موقف تسلل ليعلن عن الهدف الأول للإسماعيلي في الدقيقة 85 من عمر المباراة .

وتشهد الدقائق الأخيرة من عمر المباراة هدوء نسبي من جانب لاعبي الفريقين رغم محاولات الإسماعيلي لتقليص النتيجة .

ويشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب الإسماعيلي محمد عمار بعد تدخل قوي على إسلام جابر لاعب الزمالك بعد الرجوع لتقنية الفيديو ويلغي البطاقة الصفراء ويقوم بطرده مباشرة .

ويحتسب الحكم 6 دقائق كوقت بدل ضائع مرت دون خطورة من جانب الفريقين ليطلق الحكم صافرته معلنا فوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف لينهي الفريق بطولة الدوري الممتاز بالمركز الثاني .