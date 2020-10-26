وزيرة التضامن: مليار جنيه لدعم الطلاب المحتاجين.. وإعفاء طلاب "تكافل وكرامة" من مصاريف الجامعة

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قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن، إن اجتماعها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي تضمن مناقشة عدة ملفات، وعلى رأسهم ملف الحضانات وتكافؤ الفرص التعليمية، مشيرة إلى أن القيادة السياسية تسعى للحد من الفقر، حيث هناك علاقة وثيقة بين قلة التعليم والفقر.



وأشارت "القباج"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "TeN"، مساء الإثنين، إلى أن هناك 11 ألف حضانة غير مرخصة، إلى جانب 14 ألف حضانة مرخصة، منوهة بأن الرئيس السيسي وجه برورة الاهتمام بمرحلة الطفولة لأنها مرحلة بناء الطفل، مع حل مشكلة الحضانات غير المرخصة واصدار تراخيص مؤقتة لهم، والعمل على زيادتها في المناطق المستحدثة.



ولفتت وزيرة التضامن، إلى أن الرئيس وجه بعدم حرمان أي فئة من التعليم مهما كانت الظروف، منوهة بأن الحكومة خصصت مليار جنيه للطلاب لاستكمال التعليم، منوهة بأن الرئيس وجه بإعفاء كافة طلاب "تكافل وكرامة" من مصروفات الجامعة.

