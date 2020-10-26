محافظ بني سويف يعتمد نتيجة مسابقة 1438 مدير ووكيل مدرسة وموجه بالتربية والتعليم

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 08:53 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
Advertisements
اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، نتيجة مسابقة شغل وظائف شاغرة بمديرية التربية والتعليم، بإجمالي 1438 وظيفة "640 جُدُد و798 تجديد" حيث شملت قائمة الجُدُد التالي: 9 موجهين عموم و27 موجه أول و108 موجه و258 مديرمدرسة و238 وكيل مدرسة من المتقدمين الجُدد لشغل تلك الوظائف،بالإضافة إلى التجديد لـ5 موجه أول، و49 موجه و360 مدير مدرسة، و384 وكيل مدرسة على مستوى المراحل المختلفة بإلإدارت التعليمية السبع بالمحافظة.

جاء ذلك خلال لقائه بـ"سهام يوسف" وكيل وزارة التربية والتعليم لاعتماد المذكرة التي أعدتها في هذا الشـأن، حيث أوضحت وكيلة الوزارة أنه تم الإعلان"نهاية يوليو الماضي"عن شغل عدد من الوظائف الشاغرة من موجهي عموم وموجهى أوائل وموجهين بمختلف التخصصات وموجهي إعاقة، مديري ووكلاء مدارس لجميع المراحل التعليمية العام والفني والتربية الخاصة والمدارس الرسمية للغات.

وأكدت وكيل الوزارة، أن المسابقة تم إجراؤها فى أجواء من الشفافية لضمان النزاهة والعدالة بين كافة المتقدمين، حيث أصدر المحافظ قرارًا بتشكيل لجنة "برئاستها" وعضوية "عميد كلية التربية بجامعة بني سويف،رئيس مجلس الأمناء بالمحافظة، ومديري: التعليم العام والتعليم الفني والخدمات والشؤون المالية والإدارية والقانونية بمديرية التربية والتعليم، ونقيب المعلمين" والتي تولت عملية تقييم واختيار المتقدمين لشغل تلك الوظائف،وذلك من خلال إجراء مقابلات شخصية تم عقدها في الفترة من 19 سبتمبر الماضي حتى 10 أكتوبر الجاري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظة بني سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف بني سويف أمن بني سويف

أخبار تهمك

الأهلي يعرض على موسيماني صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. العثور على فتاة بورسعيد المختفية لدى صديقها بحلوان (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ حوالي 8 ساعات

مرتضى منصور: مباراة الزمالك والرجاء على وشك الإلغاء

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على موانع استخدام لقاح الإنفلونزا

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الزمالك يطالب بتحديد مصيره

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يُقرر الرحيل

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ حوالي 8 ساعات

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

منذ يوم

موسيماني يزف بشري سارة لـ "صالح جمعة"

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ 42 دقيقة

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

منذ حوالي 22 ساعة

قرار مهم من السيسي بشأن تراخيص حضانات الأطفال

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية يلتقي المتقدمين لوظائف مديري الشئون الوقائية (صور)

تعرف على الوظائف القيادية الخالية بـ"تعليم كفر الشيخ"

مد فترة التقدم لإعلان وظائف الإدارة المدرسية والتوجيهات ببني سويف

محافظ كفر الشيخ يصدر قرارا بتشكيل لجنة لاختيار المتقدمين لشغل الوظائف بالتعليم

شروط مسابقة الموجهين ومديري ووكلاء المدارس في بني سويف (مستند)

ننشر تفاصيل الاجتماع المكثف لسد عجز وتنقلات المعلمين بتعليم دمياط

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

01:40 م

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

01:17 م

قرار مهم من السيسي بشأن تراخيص حضانات الأطفال

05:07 م

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

10:45 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه