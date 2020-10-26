محافظ بني سويف يعتمد نتيجة مسابقة 1438 مدير ووكيل مدرسة وموجه بالتربية والتعليم

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اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، نتيجة مسابقة شغل وظائف شاغرة بمديرية التربية والتعليم، بإجمالي 1438 وظيفة "640 جُدُد و798 تجديد" حيث شملت قائمة الجُدُد التالي: 9 موجهين عموم و27 موجه أول و108 موجه و258 مديرمدرسة و238 وكيل مدرسة من المتقدمين الجُدد لشغل تلك الوظائف،بالإضافة إلى التجديد لـ5 موجه أول، و49 موجه و360 مدير مدرسة، و384 وكيل مدرسة على مستوى المراحل المختلفة بإلإدارت التعليمية السبع بالمحافظة.



جاء ذلك خلال لقائه بـ"سهام يوسف" وكيل وزارة التربية والتعليم لاعتماد المذكرة التي أعدتها في هذا الشـأن، حيث أوضحت وكيلة الوزارة أنه تم الإعلان"نهاية يوليو الماضي"عن شغل عدد من الوظائف الشاغرة من موجهي عموم وموجهى أوائل وموجهين بمختلف التخصصات وموجهي إعاقة، مديري ووكلاء مدارس لجميع المراحل التعليمية العام والفني والتربية الخاصة والمدارس الرسمية للغات.



وأكدت وكيل الوزارة، أن المسابقة تم إجراؤها فى أجواء من الشفافية لضمان النزاهة والعدالة بين كافة المتقدمين، حيث أصدر المحافظ قرارًا بتشكيل لجنة "برئاستها" وعضوية "عميد كلية التربية بجامعة بني سويف،رئيس مجلس الأمناء بالمحافظة، ومديري: التعليم العام والتعليم الفني والخدمات والشؤون المالية والإدارية والقانونية بمديرية التربية والتعليم، ونقيب المعلمين" والتي تولت عملية تقييم واختيار المتقدمين لشغل تلك الوظائف،وذلك من خلال إجراء مقابلات شخصية تم عقدها في الفترة من 19 سبتمبر الماضي حتى 10 أكتوبر الجاري.

