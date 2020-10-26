أحدث عروض كارفور مصر بالصور لشهر أكتوبر 2020 عروض CARREFOUR ROUNDED PRICES

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 08:34 م
كارفور مصر
كارفور مصر
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أحدث عروض كارفور مصر بالصور لشهر أكتوبر 2020 عروض CARREFOUR ROUNDED PRICES

عروض كارفور مصر خلال شهر أكتوبر 2020 نعرضها لكم محبي عالم التسوق من خلال بوابة الفجر الإلكترونية، حيث يقدم كارفور مصر على مستوى جميع فروعه الهايبر والماركت في جمهورية مصر العربية أقوى العروض والتخفيضات والخصومات على كافة المنتجات والسلع خلال شهر أكتوبر 2020 تصفح أحدث عروض كارفور.

أحدث عروض كارفور مصر لشهر أكتوبر 2020

عروض كارفور مصر اليوم من 19 أكتوبر وحتى 31 أكتوبر 2020

عروض كارفور مصر 2020 حتى الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر الجاري تحت شعار CARREFOUR ROUNDED PRICES ، وذلك على السلع والمواد الغذائية ومنتجات الألبان والدواجن والأسماك والفواكه والخضروات واللحوم المجمدة والطازجة، والمنظفات المنزلية ومنتجات العناية بصحة الأطفال وصحة الجسم والشعر والبشرة.

كما تشتمل أيضًا عروض كارفور 2020 التخفيضات والخصومات بشكل دائم على العديد من المنتجات والأجهزة المتوفرة بالفروع كالشاشات والهواتف المحمولة والأجهزة الكهربائية والأجهزة المنزلية مثل الغسالات والثلاجات، بالإضافة إلى الأدوات البلاستيكية والمنزلية وأطقم وأواني الطهي، وأطقم الحدائق وحمامات السباحة وفلاتر المياه واللمبات الليد، والملابس الرجالي والحريمي وملابس الأطفال وألعاب الأطفال والشنط والأدوات المدرسية وحافظات الطعام، وغيرها من السلع والأجهزة المتوفرة بفروع الهايبر والماركت.

وأكدت مؤسسة ماجد الفطيم على توافر العديد من الخصومات على مختلف المنتجات والسلع بكافة أقسام الهايبر والماركت، وذلك من خلال عروض كارفور 2020 المستمرة على مدار العام وتوجد أيضًا هذه العروض في كارفور إسكندرية .

كما يقدم كارفور خصومات خاصة عند شراء المنتجات والسلع عن طريق الفيزا أو من خلال تطبيق ماي كلوب، علمًا بأن تلك العروض متوفرة على مستوى جميع فروع كارفور الهايبر والماركت حتى نفاذ الكمية، وكذلك حتى يتم طرح عروض وتخفيضات جديدة.

أفضل عروض كارفور مصر 2020

تستمر عروض كارفور اليوم في مصر حتى 31 أكتوبر 2020 بخصومات حصرية، علمًا بأنه يمكن شراء كافة المنتجات والعروض أون لاين ومن فروع الهايبر والماركت حتى نفاذ الكمية، بالإضافة إلى إمكانية توصيل كافة السلع والمنتجات حتى باب المنزل، وذلك مع توافر خدمة الدفع عند استلام السلع والمنتجات، كما أكد كارفور على توافر خدمة توصيل الطلبات الطازجة في نفس اليوم.

عروض كارفور علي الشاشات

في جميع فروع كارفور في مصر سوف تحصل علي عروض أفضل عروض كافور على الشاشات من بداية 32 بوصة إلى 55 بوصة والخصومات على جميع أنواع الشاشات LED -LCD والشاشات Smart.

عروض كارفور اليوم

كما أكد كارفور اليوم على توافر التخفيضات والعروض الحصرية بالإضافة إلى قسائم الشراء على مدار اليوم من خلال نقاط نظام ماي كلوب، للمزيد يمكن تصفح مجلة عروض كارفور 2020.

أحدث عروض كارفور مصر بالصور لشهر أكتوبر 2020 عروض CARREFOUR ROUNDED PRICES 1
أحدث عروض كارفور مصر بالصور لشهر أكتوبر 2020 عروض CARREFOUR ROUNDED PRICES 2
أحدث عروض كارفور مصر بالصور لشهر أكتوبر 2020 عروض CARREFOUR ROUNDED PRICES 3
أحدث عروض كارفور مصر بالصور لشهر أكتوبر 2020 عروض CARREFOUR ROUNDED PRICES 4
أحدث عروض كارفور مصر بالصور لشهر أكتوبر 2020 عروض CARREFOUR ROUNDED PRICES 5
أحدث عروض كارفور مصر بالصور لشهر أكتوبر 2020 عروض CARREFOUR ROUNDED PRICES 6


أحدث عروض كارفور مصر بالصور لشهر أكتوبر 2020 عروض CARREFOUR ROUNDED PRICES

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