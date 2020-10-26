هشام توفيق: خطة دمج شركات قطاع الأعمال العام تستهدف زيادة تنافسيتها

Advertisements

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن خطة دمج شركات قطاع الأعمال العام تستهدف رفع كفاءتها وزيادة تنافسيتها.



وأضاف "توفيق"، خلال حواره مع برنامج "بالورقة والقلم"، تقديم الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أننا لا نتعامل مع الشركات بمنطق المكسب والخسارة، وإنما خدمة مجتمع الاعمال ودعم الاقتصاد.



وتابع وزير قطاع الأعمال، أن شركة قطاع الأعمال تسعى لتسويق منتجاتها على مستوى العالم على غرار ما يحدث بسوق دوت كوم وامازون وعلي بابا، ونسعى لتكوين نقاط ارتكاز لتسويق المنتج المصري على مستوى العالم في إفريقيا وأوروبا وأمريكا، لافتًا إلى أن هناك كتالوج إلكتروني لتسويق المنتج المصري باعتباره شكلًا من أشكال التجارة الإلكترونية.



إقرأ أيضا..

استقبل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، مساء اليوم الإثنين بمكتبه، ممثلي اللجان النقابية بشركات مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وكفر الدوار ودمياط للغزل والنسيج والدلتا لحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك بحضور رئيس الشركة القابضة الدكتور أحمد مصطفى، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج عبد الفتاح إبراهيم، ورؤساء شركات المحلة وكفر الدوار ودمياط للغزل والنسيج والدلتا لحليج الأقطان، وفريق العمل من الوزارة الذي شارك في صياغة مسودة اللوائح الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام.



وقام السيد الوزير بعرض عناصر دخل موظفي الشركات الأربع المشار إليها في جداول مقارنة طبقا للائحة الموارد البشرية الحالية واللائحة الجديدة، وقد طمأن سيادته الحضور بعدم انتقاص حقوق العاملين بعد تطبيق اللائحة الجديدة، بل أوضح أن هناك زيادة في الأجور بعد زيادة المنح والمناسبات وبدل الانتقال، بالإضافة إلى منح العاملين مبلغًا كدعم مؤقت أثناء فترة تطوير الشركات إلى حين تحسن آداءها المالي.





وعلى سبيل المثال، أوضح الوزير أن إجمالي الأجور السنوية للعاملين في شركتي المحلة وكفر الدوار معًا، طبقا للائحة الحالية، يبلغ نحو 1.176 مليار جنيه، والذي سيرتفع إلى نحو 1.288 مليار جنيه بتطبيق اللائحة الجديدة.



كما أشار الوزير إلى حدوث زيادة كبيرة في الأجور في حال تحسين الأداء المالي للشركات سواء بتقليص الخسائر في المرحلة القصيرة القادمة أو تحقيق أرباح فعلية على المدى المتوسط والطويل.

